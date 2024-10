カナダ 保健当局は今月2日、オンタリオ州に住む子供が 狂犬病 で死亡したことを明らかにした。家族が目覚めてコウモリが寝室にいることに気づいたものの、子供に咬傷が見当たらなかったため、病院に連れていかなかったという。米ニュースメディア『CBS News』などが伝えた。2日、オンタリオ州ハルディマンド・ノーフォーク・ヘルス・ユニットの最高医療責任者、マルコム・ロック医師(Dr. Malcolm Lock)が理事会で明らかにしたところによると、同州サドバリー北部の地域で子供が就寝中、コウモリが持っていたウイルスに晒された。

ロック医師は説明の中で、「家族が目覚めると、寝室にコウモリが1羽いた。そこで両親が子供の状態を確認したところ、咬傷や引っかき傷、唾液の痕などがなかったため、 狂犬病 ワクチンを接種しなかった。ところが残念ながら、その子は死亡してしまった」と明かした。また、オンタリオ州の最高医療責任者、キーラン・ムーア医師(Dr. Kieran Moore)は声明で、子供は 狂犬病 の症状が現れたため、9月初めに入院したことを明らかにし、「人がオンタリオ州内で 狂犬病 に感染したケースは、1967年以来初めてのこと」と説明した。今回の事例を受けて、ロック医師は「オンタリオ州南部地域では近年、 狂犬病 に感染したコウモリの割合が10%未満だったのが、16%にまで増加した」と指摘し、「コウモリと何らかの形で接触した場合は、咬傷がなくてもすぐ治療を受け、必要であれば 狂犬病 ワクチンを接種すべきである」と述べた。なお、 狂犬病 は、コウモリ、アライグマ、キツネ、スカンクおよびペットなどにも確認され、引っかかれたり、咬まれたりした際に、動物の唾液と直接接触することで人間に感染する。初期症状は脱力感、不快感、発熱、頭痛などがあり、インフルエンザに似ている。咬まれた部位に不快感や痒みなどを伴う場合があり、症状が現れる前に治療を行えば、その効果は非常に高い。ただ神経系を侵し、脳や脊髄の炎症を引き起こす致死性のウイルス感染症であり、錯覚や幻覚などの神経症状が現れると、最終的には呼吸停止を引き起こし、致命的となる。米疾病予防管理センター(CDC)によると、 狂犬病 の潜伏期間は数週間から数か月に及び、暴露された場所や重症度、年齢によって異なるという。そのため、保健当局は次のようにアドバイスしている。「もし、 狂犬病 の疑いのある動物に噛まれた場合には、傷口を石けんと水で15分間徹底的に洗浄し、直ちに医師の診察を受けることが必要である。」連邦政府のデータでは、 カナダ では1924年以来、28件の人間の 狂犬病 が報告され、全員が死亡している。保健当局によると、 カナダ での 狂犬病 患者のほぼ全員がコウモリから感染したか、他国に滞在中に 狂犬病 ウイルスへの暴露があったそうで、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。「これは悲劇。」「部屋にコウモリがいるのを確認しておきながら、子供をすぐに病院に連れて行かなかったことが悔やまれる。」「コウモリの歯は小さいが鋭く、咬傷が分からないことがある。親を責めるのはやめよう。彼らは 狂犬病 の危険性を理解していなかったのだろう。」「親の気持ちを考えると心が痛い。彼らは苦しんでいるに違いない。」「これはいい教訓になったと思う。私も、コウモリとの接触で 狂犬病 の予防注射が必要だなんて知らなかった。」「この子を助けられたかもしれない…。そう思うと、やはり辛いニュース。」ちなみに2021年には米イリノイ州で、就寝中コウモリに首を噛まれた男性が 狂犬病 に感染した。男性は公衆衛生局に 狂犬病 の治療を受けるよう忠告されたものの、これを拒否し1か月後に死亡した。画像は『LBC 「Child dies of rabies after parents discover bat in bedroom」(Picture: Alamy)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)