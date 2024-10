【「ALIEN: ISOLATION」×e「Lofi Girl」】10月7日 配信

セガは、サバイバルホラー「ALIEN: ISOLATION(エイリアン アイソレーション)」とYouTubeチャンネル「Lofi Girl」のコラボレーションを10月7日より開始した。

本コラボは、「ALIEN: ISOLATION」の10周年を記念して実施されているもの。セガの公式YouTubeチャンネルにて、特別なコラボサウンドを聴くことができる。

動画内で流れている曲は宇宙生命体「エイリアン」にちなみ、全体的にシンセサイザーを使用したスペーシーなサウンドとなっており、「Lofi Girl」特有の重低音と合わさることで独特な世界観を感じられるものに仕上がっている。

また、サウンドだけでなく、窓の外を横切る宇宙船に反応するエイリアンの動きなど、映像内の細かいモーションにも注目したい。

To celebrate 10 Years of Alien: Isolation, we’ve teamed up with the iconic @LofiGirl for a chilling collaboration 🥶



Put on your headphones and relax through space… but don't forget to check your motion tracker! #AlienIsolation10



Listen here: https://t.co/ACJ5OD1Mgh pic.twitter.com/Tk17j1XeHN