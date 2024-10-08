ASTROのゲーミングヘッドセット「A50（GEN5）」が10月29日発売。PS5/Xbox/PCの音声をワンボタンで切替「A50 X」からHDMIスイッチャー機能を省略
【ASTRO A50（GEN5）】
10月29日 発売予定
価格：54,780円
(C) 2024 Logicool.All rights reserved
10月29日 発売予定
価格：54,780円
「ASTRO A50」シリーズ。画像左が「A50 X」、右が「A50（GEN5）」
ロジクールは、同社のプレミアムゲーミングブランド「ASTRO Gaming」よりゲーミングヘッドセット「ASTRO A50（GEN5）」を10月29日に発売する。価格は54,780円。
本製品は、今年5月に発売された「ASTRO A50 X」のHDMIスイッチャー機能を省略したモデル。PS5/Xbox Series X|S/PCのオーディオ入力をボタン一つで切り替えられる「PLAYSYNC AUDIO」に対応しており、そのほかの「PRO-G グラフェンドライバー」や48kHz高解像度マイクなどは「A50 X」と同等となっている。
カラーはブラックとホワイトの2種。接続はLIGHTSPEEDワイヤレスで、ゲーミングソフトウェア「G HUB」またはスマートフォン用アプリ「G Mobile App」に対応している。【「A50 X」および「A50（GEN5）」のスペック比較】 A50 X A50（GEN5） 対応プラットフォーム PS5、Xbox、PC PS5、Xbox、PC ドライバー 40mm PRO-G グラフェンドライバー 40mm PRO-G グラフェンドライバー マイク 48kHz/16bit 高解像度マイク 48kHz/16bit 高解像度マイク 接続 LIGHTSPEED（48kHz/24bit） LIGHTSPEED（48kHz/24bit） Bluetooth 対応 対応 PLAYSYNC PLAYSYNC（Audio&Video） PLAYSYNC（Audio） HDMI 4K 120Hz HDR（40Gbps）非圧縮パススルー IN×2、OUT×1 なし オーディオ HDMI up to 48kHz/24bit ×2、USB up to 48kHz/24bit ×1、Dolby Atmos（Xbox/PC）、3D AUDIO（PS5）、SPATIAL AUDIO（PC） USB up to 48kHz/16bit（コンソール）×2、USB up to 48kHz/24bit（PC）×1、Dolby Atmos（Xbox/PC）、3D AUDIO（PS5）、SPATIAL AUDIO（PC） バッテリー 24時間 24時間 【ベースステーション】
上が「A50 X」、下が「A50（GEN5）」でHDMIによる「PLAYSYNC」に機能差がある【製品画像】
ブラック
ホワイト
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