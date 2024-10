松本がアウトドア一色に染まる！ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024

一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITは、10月4日(金)〜6日(日)に「ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024」を開催します。

ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024

■イベント概要

イベント名 | ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024

(アルプスアウトドアサミット)

主催 | 一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMIT

後援(予定含む) | 長野県/松本市/塩尻市/長野県観光機構/

松本商工会議所/塩尻商工会議所

開催日時 | 2024年10月4日(金)、10月5日(土)、10月6日(日)

10月4日 OPEN 12:00- CLOSE 17:00

※10月4日はプレス・アウトドア関係者限定

10月5日 OPEN 10:00- CLOSE 17:00

10月6日 OPEN 10:00- CLOSE 16:00

会場 | 信州スカイパーク やまびこドーム

(〒390-1131長野県松本市空港東9036-4)

一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITは、10月4日(金)〜6日(日)に「ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024」を開催!

今回のイベントは、「LOVE CRAFTMANSHIP.」をコンセプトに、クラフトマンシップを極めたアウトドアメーカーの数々、アウトドア業界のトップランナー達が登壇するトークセッション、アウトドアの入口に連れてってくれるワークショップや体験会、クラフトマンシップを味わうキッチンカーなど、「アウトドア」がもたらす人生の楽しみや人とのつながりを楽しめます。

2023年の様子(1)

昨年のステージの様子

2023年のステージ裏map

2023年の様子(2)

■クラフトマンシップを極めた111ブランドが松本に大集結!

有名メーカーから長野界隈に本社を構えるメーカー、ガレージメーカーまで、クラフトマンシップを極めた選りすぐりのメーカーが集結します。

長野もしくは松本では見たことがないメーカーばかり!

また、アウトドアカルチャー発信のメーカーも多く集まります。

メーカー同士に繋がりが生まれ、アウトドア好きも作り手のクラフトマンと直にお話しできるまたとない機会。

出展メーカー前の賑わい(1)

出展メーカー前の賑わい(2)

出展メーカー前の賑わい(3)

メーカー同士で乾杯!

全出展メーカーロゴ

■アウトドア業界のトップランナーたちのステージ競演

素晴らしいメーカーのクラフトマン達、山小屋代表、人気のアウトドアショップオーナー、アウトドアインフルエンサー。

そして山岳ドラマ「マウンテンドクター」主演・俳優 杉野遥亮氏、登山者外来医師・市川智英氏まで。

アウトドアや山を切り口に多方面からトップランナー達が集まりました。

そしてアウトドアブームの先駆者である作家

【椎名誠氏】。

今だ一線で文章を書いておられる椎名氏が最終日ステージの最後を〆ます。

メーカーの皆様も、アウトドアファンも、アウトドアの入口に立ったばかりの初心者にも楽しめる三日間です。

(10月4日(金)はアウトドア業界関係者、プレスのみの入場となります。

)

トークセッションタイムスケジュール(10月4日)

トークセッションタイムスケジュール(10月5日)

トークセッションタイムスケジュール(10月6日)

杉野遥亮氏

椎名誠氏

アウトドア業界のトップランナーの皆様

■「ALPS OUTDOOR SUMMIT」のオンラインコミュニティがオープン。

イベント参加者限定で7日間無料のクーポンコード配布を実施

「偏愛から生まれる共感で、アウトドア好きがつながる場。

」をテーマに、アウトドアファン同士だけでなく、ブランドとファンがイベントを超えて365日つながるオンラインコミュニティ「ALPS OUTDOOR SUMMIT 365」(以下 AOS365)がオープン。

9月18日よりメンバーの事前募集を開始しています。

AOS365ビジュアル

AOS365スマホ画面

「AOS365」では「アウトドア仲間を増やしたい・交流したい人」「アウトドアやギアへの偏愛を語りたい人」「モノづくりの裏側を取材・発信してみたい人」など、アウトドア好きな人たちが集まって自然体で交流できる場を目指しています。

10月4日〜6日で開催される「ALPS OUTDOOR SUMMIT」のイベント会場では、参加者限定で適用される7日間の無料クーポンコードを配布予定。

ALPS OUTDOOR SUMMIT 365

https://365.alpsoutdoorsummit.jp/about

■「ALPS OUTDOOR SUMMIT」のテーマ曲発表!

誰もが口ずさめて、楽しい気分になって、アウトドアへ出かけたくなる唄。

そんな気持ちを叶えるテーマソングが出来ました。

アーティストは「福島節と渚」という親子のデュオ。

曲名は「Open World。

」10月6日 11:00よりお披露目します!

皆様是非ステージまで聴きに来てください。

<福島節と渚>

音楽プロデューサー・シンガーソングライターの福島節と娘の渚(10歳)による親子デュオ。

広告音楽制作会社Ongakushitsu Inc.代表。

2018年に東京から香川県直島に移住後、テレビ番組『しまじろうのわお!』♪まみむめもったいない、そしゃく、アユモドキのうた、くるまのなかからSOS

テレビCM『みてね みまもりGPS』出演&歌唱、テレビドラマ『きのう何食べた?』『団地のふたり』、映画『きのう何食べた?』『すばらしき世界』音楽プロデュース 等活動の幅を広げている。

Official Site: http://setsu-fukushima.com

福島節と渚プロフ

入場料(ドーム内)| 【一般】

前売 1DAY 1,500円 2DAY 2,500円

当日 1DAY 2,000円 2DAY 3,000円 税込み

【松本市民/塩尻市民】

前売 1DAY 1,000円 2DAY 1,500円

当日 1DAY 1,500円 2DAY 2,000円 税込み

●中学生未満/無料

チケット販売 | https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02069hnws6y31.html#detail

