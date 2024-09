フラッグシップシリーズの廉価スマホ「Galaxy S24 FE」が登場!

Samsung Electronics(以下、Samsung)は27日(現地時間)、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Galaxy S24」シリーズの廉価モデル「Galaxy S24 FE(型番:SM-S721*)」を発表しています。韓国などの1次販売国・地域では2024年10月3日(木)に発売され、価格はドイツなどの欧州では749ユーロ(約11万9000円)からなどとなっています。

なお、現時点において日本での販売については明らかにされていませんが、すでに紹介しているようにKDDIおよび沖縄セルラー電話向け携帯電話サービス「au」版と見られる「Galaxy S24 FE(型番:SCG30)」やオープン市場向けと見られるメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル)「Galaxy S24 FE(型番:SM-S721Q)」がいくつかの認証機関を通過しており、Samsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンが日本での発売に向けて準備をしていることが明らかとなっています。Galaxy S24 FEはSamsungが展開しているGalaxyブランドにおける最新フラッグシップスマホであるGalaxy S24シリーズの廉価モデルで、フラッグシップモデルの要素を取り入れながらも価格を抑えているため、コストパフォーマンスが高く、日本では前機種「Galaxy S23 FE」から販売されており、Galaxy S23 FEはチップセット(SoC)にハイエンド向けQualcomm製「Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform」またはSamsung製「Exynos 2200」が搭載されていました。Galaxy S24 FEも同様にハイエンド向けSoCである4nmプロセルで製造されたSamsung製製「Exynos 2400e(型番:s5e9945)」が搭載され、ベンチマークアプリ「Geekbench v6」におけるおおよそスコアとしてはCPUのシングルコアで2100前後、マルチコアで6500前後、GPUで16000前後と、十分に高性能となっています。外観はGalaxy S24シリーズと踏襲しており、画面を覆うガラスと背面パネルのガラスは強化ガラス「Gorilla Glass Victus+」(Corning製)となっており、側面などのフレームはアルミ素材が用いられています。更新中

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Galaxy S24 FE 関連記事一覧 - S-MAX・Galaxy S24 Series Expands With S24 FE: A Premium Experience That Makes Full Galaxy AI Capabilities Attainable for More Users - Samsung Mobile Press・Galaxy S24 FE- Samsung Mobile Press・Galaxy S24 FE | Features, Specs & Colours | Samsung UK