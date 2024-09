TREASURE パク・ジョンウ、自身の誕生日にサプライズ公開…甘い歌声を披露

TREASUREのパク・ジョンウが、自身の誕生日を記念してファンに歌のプレゼントをし、深い感動を与えた。YG ENTERTAINMENTは28日、公式ブログに「TREASURE:PARK JEONG WOO-Life Is Worth Living(Justin Bieber Cover.)」を掲載した。ぐっと近づいてきた秋の感性が込められたパク・ジョンウのボーカルをそのまま感じられる映像だ。

彼は特有の甘い音色で、最初から抜群の魅力を発揮した。彼は淡々とした表情で落ち着いて歌を続け、原曲が持つ温かい雰囲気を倍増させた。繊細な緩急調節と豊かな感情表現も穏やかなピアノの旋律と調和し、リスナーの心に染み渡った。特に「人生は生きていく価値がある」というポジティブな歌詞を、抜群の表現力を持って披露し、彼の確固たるボーカルの実力を再び実感させた。ビンテージムードのスタジオを自由に走り回りながらワンテイク技法で撮影された映像もまた、安らかな雰囲気を加え、強い没入感を抱かせた。昨年、パク・ジョンウは19歳の誕生日を迎え、Gallantの「Weight In Gold」のカバーを披露した。当時、音楽ファンに一層成熟した声色を印象付け、原曲者であるGallantから「Amazing」「U killed it bro」という絶賛まで引き出した。毎回、限界のない成長で代替不可のボーカリストとして存在感を発揮している彼の今後の歩みに期待が集まる。一方、TREASUREは最近ソウル芳夷洞オリンピック公園KSPO DOMEで「2024TREASURE RELAY TOUR[REBOOT]FINAL IN SEOUL」を開催した。彼らはこの公演を通じて13都市30公演にわたる2回目のアジアツアーのフィナーレを華やかに飾った。