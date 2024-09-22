船橋競馬場で9月25日(水)に行われる日本テレビ盃(3歳上・JpnII・ダ1800m)の枠順が確定した。

昨年のドバイWCほか重賞5勝を挙げているウシュバテソーロは4枠4番、約2年ぶりの国内戦出走となるデルマソトガケは5枠7番に入った。

そのほかにも、JpnI・3勝の実績馬メイショウハリオ、今年の東海Sを制したウィリアムバローズなどが出走予定。発走予定日時は25日(水)の20時5分。枠順は以下の通り

左から枠番、馬番、馬名

()内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 ソルトゴールド(牡5、大畑慧悟、愛知・今津博之)

2-2 ウィリアムバローズ(牡6、坂井瑠星、栗東・上村洋行)

3-3 ホウオウトゥルース(セ8、岡村健司、船橋・佐藤裕太)

4-4 ウシュバテソーロ(牡7、川田将雅、美浦・高木登)

4-5 キャッスルトップ(牡6、仲野光馬、船橋・渋谷信博)

5-6 コラルノクターン(牡7、木間塚龍馬、船橋・矢野義幸)

5-7 デルマソトガケ(牡4、C.ルメール、栗東・音無秀孝)

6-8 ゴールドハイアー(牡6、石崎駿、船橋・林正人)

6-9 ナニハサテオキ(牡5、森泰斗、浦和・平山真希)

7-10 マイネルヘリテージ(牡5、松戸政也、金沢・井樋一也)

7-11 ギガキング(牡6、吉原寛人、船橋・稲益貴弘)

8-12 シンコーマーチャン(牡10、加藤聡一、愛知・今津博之)

8-13 メイショウハリオ(牡7、浜中俊、栗東・岡田稲男)