以前はインターネットでのみ楽曲を発表、バーチャル空間でライブを行うなどの活動で人気を拡大してきたVTuber/バーチャルアーティストは、楽曲やボーカルのクオリティの高さなども手伝って、いちアーティストとしての存在感を確固たるものとし、近年はリアルでも音楽活動を行うようになった。メジャーデビュー、CDリリース、アニメなどの作品とのタイアップ、そしてリアル会場でのライブと、今や通常のアーティストとなんら変わりない活動を行っている。

参考:星街すいせい、新宿アルタビジョンで初ライブツアー開催宣言! 「私、頑張ります。頑張って歌います!」

アリーナクラスの会場でワンマンライブを行うなど、突出した人気を誇るVTuber/バーチャルアーティストも台頭し、個性豊かな歌声と圧倒的なパフォーマンスは海を越えて海外からもファンが押し寄せる。なかでも特筆すべきなのが、兎田ぺこら、花譜、三枝明那、星街すいせいだ。インターネットを飛び出しリアルで音楽シーンを席巻する彼らにスポットを当て、アーティストとしての魅力とライブの魅力を紐解いていく。

■兎田ぺこら:有明アリーナ

まず、初のソロライブがいきなり有明アリーナという破格のソロライブデビューを果たした兎田ぺこら。うさぎ(バニーガール)の耳をはやした見た目に違わぬ、明るくポップでファンタジー感あふれる楽曲を次々と発表。最も視聴された女性ストリーマーランキングで世界3位に入った2021年は、自身の誕生日に初のオリジナル曲「ぺこらんだむぶれいん!」を発表。同作には、作詞:畑亜貴、作曲:俊龍、編曲:よるが参加したことで話題に。卯年の昨年は、作詞・作曲に前山田健一を迎えた「全人類 兎化計画!」を発表し、前山田らしいゲームミュージックのようなサウンドと、早口でまくし立てるような爽快感のある歌でリスナーを虜にし、ミュージックビデオはYouTubeで223万回再生(9月14日現在)を記録した。また1stソロライブの直前には、いっしょに叫んで楽しいコールが満載されたアイドルソング「昇天直前Love it LIVE」、1stアルバム『うさぎ the MEGAMI!!』を発表した。

2023年12月6日に有明アリーナで開催された1stソロライブ『うさぎ the MEGAMI!!』には、「#全人類兎化計画」というスローガンの元、うさ耳をはやしたグッズを身に付けたリスナーが集結し、本人が務めた開演前の影ナレからぺこら節で会場を盛り上げた。ビジョンには楽曲の雰囲気そのまま、カラフルでポップな映像や「ぺこちゃーん」などコールの文字などが映し出され、会場の声援も息ぴったり。ゲストにホロライブ3期生の同期メンバー、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンが応援に駆けつけてコラボステージを行ったほか、B小町の「サインはB」をはじめ、supercell、YOASOBIなどのカバーも披露された。ダンスに歌に、全力でステージを全うした兎田。最後は1stアルバムのオープニングを飾った「兎座ストーリー」を歌唱し、金テープが発射されるなど、大団円でライブの幕を閉じた。兎田ぺこらの「#全人類兎化計画」、今後はどんな会場でどんなライブを行うのか、展開に期待が高まっている。

■花譜:国立代々木競技場 第一体育館

14歳から活動を始め、18歳のときに『Forbes Japan』の「2022年版 世界を変える30歳未満」の1人に選出、同年バーチャルアーティストとして初めて日本武道館のステージに立ったことで知られる花譜。放送中のTVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』第6話EDテーマとして、花譜 × ズーカラデル「秘密の言葉」をアーリャ(CV:上坂すみれ)とコラボしたことも話題。

「不可解」というタイトルを掲げて行われた花譜のワンマンライブシリーズは、2019年に恵比寿LIQUIDROOMで第1回目となる『花譜 1st ONE-MAN LIVE「不可解」』を開催。クラウドファンディングによって4000万円を超える支援金が集まり実現した同ライブは、YouTube Liveでも生配信され最大同時接続数は2万人超、X(旧Twitter)で公式ハッシュタグ「#花譜不可解」が世界トレンドで1位になり、リアルとインターネットで大きな反響を呼んだ。そこに居るのに今にも消え入りそうな、どこか不確かな存在感を放つ彼女だが、ひとたびステージに上がればその存在は確固たるものとなり、生バンドと本人、そして観客が同次元にいることを実感させた。そのときに披露された「不可解」は、生きづらい世の中に対する思いの丈を吐露するような語りと、それに震えながら立ち向かうような儚くも力強い歌声で、多くのファンのハートに火を灯した。

2022年に行われた日本武道館公演『花譜 3rd ONE-MAN LIVE「不可解参(狂)」』では、XR(クロスリアリティ)と呼ばれる最先端技術が使用された。はじまりの曲である「糸」や「魔女」など代表曲を始め、自身初の作詞・作曲による「マイディア」などが披露された同ライブ。巨大なビジョンに楽曲をイメージしたグラフィックと歌詞を映し出しながら、熱く歌声を響かせた彼女。バンドにターンテーブルやストリングスを加えた豪華なサウンド、立体的に組まれたステージセット。配信では、客席からは見えない後ろや上からのアングルも映し出され、もはや全てが三次元のライブと見まごうばかり。大森靖子や東京ゲゲゲイのMIKEY、ORESAMAなどのアーティストがゲスト出演し、バーチャルとリアルが見事に融合したステージを展開した。彼女がやってきたことの答えに辿り着いた武道館。2本の足でしっかりステージを踏みしめながら、MCで武道館に立った喜びを伝えた姿からは、それまでの不確かな存在感は姿を消していた。

花譜は、新たに「怪歌」というタイトルを掲げ、今年1月に代々木第一体育館で開催した『花譜 4th ONE-MAN LIVE 「怪歌」』に続き、11月3日には、『KAMITSUBAKI WARS 2024 神椿幕張戦線 IN MAKUHARI MESSE EVENT HALL』のDAY-2で、『花譜 4th ONE-MAN LIVE「怪歌(再)」』を開催する。「不可解」シリーズを完結させ、「開花」「開化」など様々な含みを感じさせるタイトルとステージ。「怪歌」に込めたものをその目で確かめてほしい。

■三枝明那:武蔵野森総合体育館メインアリーナ

三枝明那は、12月7日に武蔵野森総合体育館メインアリーナで『Saegusa Akina 1st Solo LIVE "Unity"』を開催することで注目。音楽ユニット“Rain Drops”(現在は活動休止中)のメンバーとして、2020年にメジャーデビューした経験を持つなど、歌唱力の高さは“にじさんじ”のなかでも群を抜く。スーっと胸の奥に浸透して鼻に抜けるミントのように、爽やかな香りを放つ三枝の歌声。初のオリジナル曲「はんぶんこ」では、自分のなかにある三枝個人とVTuberという二つの存在を、鏡越しの自分に例えながら、その半身が引きちぎられる苦しさと覚悟を、切なさや儚さをはらんだ透明感のあるボーカルで表現した。楽曲を深く理解したボーカリゼーションは実にエモーショナルで、多くの聴く者の心を揺さぶった。

一転、6月にYouTubeで公開された新曲「うぇいびー」では、ライブに向けた様々なワクワクと不安を恋に揺れる気持ちに例えて歌った。同曲は作詞・作曲をシンガーソングライター栗山夕璃が担当。恋の相手(ファン)を〈他の誰とも代えられない特別な人〉と表現し、ファンに向けたラブレターのようなメッセージが詰まった楽曲となった。弾むようなリズムが印象的なサウンド、歌詞を嚙みしめるような丁寧さで、巧みなファルセットを交えて歌う三枝のボーカル。「はんぶんこ」とは異なる曲調ではあるものの、歌と真摯に向き合う姿勢は同様。そんなある種のまじめさに加え、曲名を「うぇいびー」とひらがな表記にするちょっとした茶目っ気が、ファンのハートをつかんでやまない。

12月の1stソロライブ『Saegusa Akina 1st Solo LIVE "Unity"』開催に向け、「うぇいびー」などを収録した。ミニアルバム『Unity』を9月25日に発売。三枝自身が、豪華クリエイター陣と共に構想、様々な感情描写を音楽で表現した作品とのこと。今年5周年という区切りの年を迎え、配信に歌に、ますます活動を加速させる三枝。『Saegusa Akina 1st Solo LIVE "Unity"』では、5年の集大成となるステージを見せてくれるだろう。

■星街すいせい:さいたまスーパーアリーナ

星街すいせいは、昨年「THE FIRST TAKE」にバーチャルYouTuberとして初めて登場したこともあり、広く音楽ファンの間で名前が知られている。歌唱力の高さはクリエイターからも一目置かれ、これまでにリリースした2枚のフルアルバム『Still Still Stellar』『Specter』には、YOASOBIのAyase、キタニタツヤ、UNISON SQUARE GARDENの田淵智也、PENGUIN RESEARCHの堀江晶太など人気クリエイターが名を連ねる。スケールの大きな歌声を聴かせる一方で、歌い回しの節々に効かせる多彩なニュアンスは、どこか80年代アイドルのような気まぐれさで、それが世代によって様々なエモーションを搔き立ててくれる。また耳に残る歌声は、空気成分のなかに多くの粒子を含み、まるで猫に耳をなめられたときのような心地よさで後を引く。

リアルライブの経験も順調に重ね、2021年に豊洲PITで1stソロライブ『Hoshimachi Suisei 1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY" Supported By Bushiroad』、昨年は東京ガーデンシアターで2ndソロライブ『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"』を開催。『阿蘇ロックフェスティバル FIRE 2023』ではBLUE ENCOUNTやスチャダラパー等と共演したほか、『ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ』には、さくらみことのユニットmiCometとして出演し、巧みなボーカルと熱気あふれるステージパフォーマンスで幅広い層の観客を圧倒した。

2022年に幕張メッセイベントホールで開催された『hololive 3rd fes. Link Your Wish Supported By ヴァイスシュヴァルツ』DAY-1のトリを務めた際は、1曲目に「Stellar Stellar」を披露すると、会場の喧噪が一瞬で静まりかえり、突然宇宙空間に放り出されたような感覚に陥った、あの衝撃を今も鮮明に覚えている人は多いだろう。もちろんバーチャルである限り動きなどの制限がある一方で、瞬時に衣装チェンジしたり、ビジョンに映し出される映像とのシンクロは、バーチャルアーティストならではの見どころだ。『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"』では、1曲目の「Stellar Stellar」から一転、「TEMPLATE」では疾走感あふれるバンドサウンドに乗せてアツい歌声を響かせ、ペンライトを振りながら声を張り上げる観客と一体感あふれるステージを展開した星街。ステージに吹き出すスモーク、客席に放たれる赤いレーザー照明。もはやバーチャルであることを意識させる要素は一つもなかった。

そんな星街すいせいは、11月14日にさいたまスーパーアリーナで『Hoshimachi Suisei Live Tour 2024 “Spectra of Nova”』を開催する。アーティストなら誰もが憧れ夢や目標に掲げるステージに、星街すいせいの衝撃的な歌声が響く。歴史的一夜になると同時に、さいたまスーパーアリーナでさえ彼女にとっては窮屈だと感じるかもしれない。だって星街すいせいの歌は“銀河”なのだから。

(文=榑林 史章)