Appleが新スマホ4機種を発表！iPhone 16・16 Plus・16 Pro・16 Pro Maxが9月20日より順次発売、9月13日21時予約開始。価格は12万4800円から

新スマホ「iPhone 16」や「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」が登場!

Appleは9日(現地時間)、オンラインにて発表会「Apple Event - It's Glowtime.」を開催し、新たに5G対応スマートフォン(スマホ)「 iPhone 16」および「 iPhone 16 Plus」、「 iPhone 16 Pro」、「 iPhone 16 Pro Max」を発表しています。日本を含む1次販売国・地域における発売日は iPhone 16および iPhone 16 Plus、 iPhone 16 Pro、 iPhone 16 Pro Maxともに2024年9月20日(金)となっています。

また発売に先立ってAppleの公式Webストア(公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」)などにて各機種ともに2024年9月13日(金)21時より予約販売が開始されます。またこれまで通りにAppleの公式Webストアで販売される製品はSIMフリー版となり、それ以外にNTTドコモおよびKDDI・沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイル、量販店、ECサイトなどからも販売される予定です。価格(金額はすべて税込)はAppleの公式Webストアや直営店「Apple ストア」では iPhone 16の128GBが124,800円、256GBが139,800円、512GBが169,800円、 iPhone 16 Plusの128GBが139,800円、256GBが154,800円、512GBが184,800円、 iPhone 16 Proの128GBが159,800円、256GBが174,800円、512GBが204,800円、1TBが234,800円、 iPhone 16 Pro Maxの256GBが189,800円、512GBが219,800円、1TBが249,800円となっています。また有償補償サービス「AppleCare+ for iPhone 」は iPhone 16における通常プランが月払いで1,180円または2年間で23,800円、盗難・紛失プランが月払いで1,340円または2年間で26,800円、 iPhone 16 Plusにおける月払いで1,380円または2年間で28,800円、盗難・紛失プランが月払い1,540円または2年間で31,800円、 iPhone 16 Proおよび iPhone 16 Pro Maxにおける通常プランが月払いで1,580円または2年間で31,800円、盗難・紛失プランが1,740円または2年間で34,800円とのことです。またAppleの公式Webストアや直営店「Apple ストア」では移動体通信事業者(MNO)を選んで購入すると8,800円が割り引かれるほか(公式WebストアではSoftBankのみ、Apple ストアではNTTドコモおよびau、SoftBankのみ)、下取りプログラム「Apple Trade In」にて最大107,000円が価格から差し引かれます。本体色は iPhone 16と iPhone 16 Plusがウルトラマリンおよびティール、ピンク、ホワイト、ブラックの5色展開、 iPhone 16 Proと iPhone 16 Pro Maxがデザートチタニウムやナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウムの4色展開。なお、日本で販売されるモデルはオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)となっており、 iPhone 16が「A3286」、 iPhone 16 Plusが「A3289」、 iPhone 16 Proが「A3292」、 iPhone 16 Pro Maxが「A3295」となっており、これらのA3089およびA3093、A3292、A3295はともに日本の他にバーレーン、カナダ、イラク、グアム、ヨルダン、クウェート、メキシコ、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、アメリカ領ヴァージン諸島にて販売されるということです。更新中

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Apple iPhone 16 関連記事一覧 - S-MAX・Apple iPhone 16 Plus 関連記事一覧 - S-MAX・Apple iPhone 16 Pro 関連記事一覧 - S-MAX・Apple iPhone 16 Pro Max 関連記事一覧 - S-MAX・Apple introduces iPhone 16 and iPhone 16 Plus - Apple・Apple debuts iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max - Apple・Apple Trade In - Apple(日本) iPhone - 通信キャリアを選べる購入方法 - Apple(日本) iPhone 16と iPhone 16 Plus - Apple(日本) iPhone 16 Proと iPhone 16 Pro Max - Apple(日本)・Apple