【アズールレーン 7th Anniversary Fes. DAY2 ステージ配信】9月8日12時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「アズールレーン」の7周年を記念する配信番組にて新作のグッズ情報が公開された。

アニバーサリーのタイミングに合わせて通販サイト「Yostar OFFICIAL SHOP」で新作グッズが多数登場する。「キアサージ」、「パーミャチ」、「ヘレナ/ヘレナ(META)」のだきまくらカバーが販売。そのほか「エルベ」の半身マウスパッドという新商品もあり、こちらはエルベの上半身を立体的に再現したもので、胸部や腹部などが柔らかく立体的な仕様になっている。

また、9月5日より9月30日にて八景島シーパラダイスにて開催されるコラボイベント「夢浮かびし碧の楽園」の情報が公開。会場にて実施されるアクティビティやコラボメニューとコラボドリンクが提供。さらに、グッズに関する情報や、水族館ならではのイベントなどが紹介された。

