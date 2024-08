BOYNEXTDOOR「めざましライブ」に出演！日本で初となる野外ライブに6,000人が熱狂

BOYNEXTDOORが8月20日、フジテレビ夏の大型イベント「お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜」の屋外特設会場「冒険ランド」内に設置されたステージに登場し、「めざましライブ」に初出演した。開演のカウントダウンと共に会場から歓声が沸き起こり、メンバーが登場すると一気に会場のボルテージを高めた。デビュー曲の日本語バージョン「One and Only(Japanese Ver.)」と、2nd EP「HOW?」収録曲「OUR」の2曲からイベントはスタート。キレのあるダンスパフォーマンスを披露し、オープニングから観客を魅了。

MCではメンバーが元気よく挨拶を始め、一人ずつ自己紹介。7月10日に待望の日本デビューを果たした彼らは、「忘れられない夏になりました」と、今夏の日本での活動をファンと共に振り返った。ソンホは「僕はひらがなを全部書けるようになりました!」、イハンは「イベントでも前よりONEDOOR(BOYNEXTDOORのファン)の皆さんとお話しできるのを僕たちも実感して、とても嬉しかったです!」、リウは「皆さんも僕たちの日本語、上手になったと思いますよね?」、ウンハクは「これからフリートークができるくらいもっと日本語の勉強頑張ります!」と、日本語について話し、上達に向けて意気込んだ。また、ジェヒョンはJP 1st Single「AND,」がオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得したことについて触れ、「本当にこんなにたくさんの日本活動ができたのは、ONEDOORの皆さんのおかげです! ありがとうございます!」と直接感謝を述べた。テサンは「今日は僕たちがこの1年でたくさん成長してパワーアップした姿をお届けします!」と宣言し、会場を沸かせた。続けて、「皆さん、せっかくのお天気なので、この後夜になったら一緒に星を見に行きませんか?」とイハンが呼びかけると、「So let's go see the stars」を披露。暑い夏の野外ステージも爽やかなパフォーマンスを繰り広げるBOYNEXTDOORのステージ。メンバーも笑顔でステージを盛り上げ、そのまま続けて、愛らしいパフォーマンスで人気の「Serenade」を披露し、ひと際、大きな歓声が。続くMCでは、「お台場冒険王」内のブースについて話し、展開中の巨大ガチャに書かれているサインや、中に入っているBOYNEXTDOORの限定グッズ、さらにカフェスタンドで出されているコラボ限定メニューについて紹介。ジェヒョンは「僕たちも後でガチャガチャをしに行きましょう!」、ウンハクは「誰のメニューが1番美味しかったですか?」と話しかけ、ファンとのコミュニケーションを楽しんだ。今回のイベントは屋外のステージということもあり、「日本では初めて野外ライブをすることができて、本当に楽しかったです!」と、テサンが笑顔でコメント。所々で「とても暑いので皆さんもお水を飲んだり、休憩しながら楽しんでくださいね!」「水分をしっかりとってくださいね」とメンバーがファンを気遣う姿も見られた。本編ラストソングは、JP 1s Single「AND,」よりタイトル曲の「Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)」を披露。圧巻のダンスパフォーマンスに、会場はこの日一番の大きな歓声に包まれた。特別にスマートフォンでの撮影もOKとなり、ONEDOORそれぞれが思い思いにBOYNEXTDOORとの夏の思い出を残した。メンバーがステージを去ったあとも、熱気冷めやらぬまま、大歓声のアンコールタイムへ。メンバーが笑顔で再登場すると、ソンホは「今日で僕たちの日本デビュー活動は最後になるのですが、こうしてたくさんのONEDOORの皆さんと一緒に過ごすことができて幸せでした!」、イハンは「皆さん! 夏の楽しい思い出を本当にありがとうございます!」と、改めて心からの想いと感謝を伝えた。「皆さんにとって今日がGOOD DAYだったら僕たちも嬉しいです!」と熱い思いを届け、日本オリジナル曲である「GOOD DAY」を披露し、6,000人のファンの前で初めての「めざましライブ」を締めくくった。BOYNEXTDOORは、発売月だけでJP 1st Single「AND,」の出荷量25万枚を超え、初のゴールドディスク認定(プラチナ)を受けることになり日本デビュー活動を大成功に収めた。来月10日(韓国は9日)には3rd EP「19.99」のリリースを控え、現在、韓国でのカムバックのための準備を行っている。