来週の中国主要企業決算　シャオミにバイドゥ、ネットイース　中国石油化工

*は金融株

19日（月）　
中国海洋石油
保利置業集団　
華潤ビール

21日（水）　
中国農業銀行*　
中国人寿保険
小米集団（シャオミ）
香港取引所*　
中遠海運控股
中国中鉄
恒基兆業地産
吉利汽車控股
薬明生物技術

22日（木）
中国平安保険集団
友邦保険控股
網易（ネットイース）
興業銀行*　
百度（バイドゥ）
東方海外国際
CG SERVICES　

23日（金）　
中国建設銀行
中国石油化工
紫金鉱業集団　
新奥能源控股
龍湖集団
国薬控股

※予定は変更することがあります