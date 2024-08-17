来週の中国主要企業決算 シャオミにバイドゥ、ネットイース 中国石油化工
来週の中国主要企業決算 シャオミにバイドゥ、ネットイース 中国石油化工
*は金融株
19日（月）
中国海洋石油
保利置業集団
華潤ビール
21日（水）
中国農業銀行*
中国人寿保険
小米集団（シャオミ）
香港取引所*
中遠海運控股
中国中鉄
恒基兆業地産
吉利汽車控股
薬明生物技術
22日（木）
中国平安保険集団
友邦保険控股
網易（ネットイース）
興業銀行*
百度（バイドゥ）
東方海外国際
CG SERVICES
23日（金）
中国建設銀行
中国石油化工
紫金鉱業集団
新奥能源控股
龍湖集団
国薬控股
※予定は変更することがあります
*は金融株
19日（月）
中国海洋石油
保利置業集団
華潤ビール
21日（水）
中国農業銀行*
中国人寿保険
小米集団（シャオミ）
香港取引所*
中遠海運控股
中国中鉄
恒基兆業地産
吉利汽車控股
薬明生物技術
22日（木）
中国平安保険集団
友邦保険控股
網易（ネットイース）
興業銀行*
百度（バイドゥ）
東方海外国際
CG SERVICES
23日（金）
中国建設銀行
中国石油化工
紫金鉱業集団
新奥能源控股
龍湖集団
国薬控股
※予定は変更することがあります