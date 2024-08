【カービィと 吉野家 まんぷく大作戦】開催期間 第1弾:8月8日11時~8月31日20時第2弾:9月3日11時~9月30日20時

吉野家は8月15日、キャンペーン「カービィと吉野家まんぷく大作戦」における「カービィ盛り」第1弾について、販売終了したことを発表した。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」は、「星のカービィ」とコラボしたキャンペーン。8月8日より「カービィ盛り」第1弾が販売されていたが、人気につき8月31日の期間終了を待たずに販売が終わることとなった。第2弾は、9月3日11時より予定通り販売開始される予定。

なお「カービィ盛り」については、2025年1月に追加販売が予定されている。プレゼントされるフィギュアは、第1弾、第2弾と同じものになるという。

