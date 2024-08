サンローランが伊勢丹新宿店本館3階にリフレッシュオープン。アンソニー・ヴァカレロのデザインコンセプトを反映

サンローランは、8月7日に伊勢丹新宿店 本館3階に、クリエイティブ・ディレクター アンソニー・ヴァカレロの新しいデザインコンセプトが取り入れられたストアをリフレッシュオープンしました。Courtesy of SAINT LAURENTサンローランが考える最新モダンラグジュアリーのコンセプトを反映した店内は、未加工、そして洗練という要素を併せ持っています。コーデュロイ調のコンクリート壁はラフなレンダリングで仕上げられ、大理石のディスプレイと調和しています。

Courtesy of SAINT LAURENTグレーのコンクリートで構成された床に、ブルールーメンマーブルの什器、ブラウンスパイダーマーブルのニッチ、ジャッロシエナの大理石を用いたテーブルなど、ユニークなファニチャーが設置され、空間全体に独特の調和美を添えています。Courtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTサンローラン 伊勢丹新宿 本館3階店では、プレタポルテ、ハンドバッグ、シューズ、アクセサリーを含むサンローランのウィメンズ全カテゴリーを取扱います。■店舗情報店舗名:サンローラン伊勢丹新宿 本館3階店住所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館3階営業時間:10:00-20:00休業日:伊勢丹新宿店に準ずる展開カテゴリー: ウィメンズプレタポルテ、ハンドバッグ、スモールレザーグッズ、シューズ、ベルト、アクセサリー、ファインジュエリー#サンローラン #ysl #SaintLaurentお問い合わせ:サンローラン クライアントサービスTEL 0120-95-2746https://www.ysl.com/ja-jp