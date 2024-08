マクドナルドは、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円(通常価格:Mサイズ330円〜・Lサイズ380円〜)で販売するキャンペーンを、2024年8月19日(月)から8月30日(金)までの12日間限定で全国のマクドナルド店舗にて開催!

さらに、おトクなキャンペーン実施を記念して、2024年8月16日(金)からNumber_i(平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん)出演の新TVCMの放送がスタートします。

マクドナルド「マックフライポテト M・L サイズ」特別価格250円

特別価格販売期間:2024年8月19日(月)〜8月30日(金)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

店頭価格:マックフライポテト Mサイズ 250円/マックフライポテト Lサイズ 250円

マクドナルドは、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円(通常価格:Mサイズ330円〜・Lサイズ380円〜)で販売するキャンペーンを、8月19日(月)から8月30日(金)までの12日間限定で全国のマクドナルド店舗(※)にて開催!

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)及びデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。

マクドナルドの人気サイドメニューのひとつ「マックフライポテト」

外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長です。

選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットし、決められたフライオイルの温度や時間で揚げ、最後においしさをより引き立てる粒が大きめの塩をふりかけて仕上げています。

全てにこだわり、おいしさを追求することで完成する味わいです。

そんなマックフライポテトが、期間限定で250円に!

マックフライポテトは、ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲットのソース(単品購入40円〜)にディップする食べ合わせや、定番スイーツ「ソフトツイスト」との“甘じょっぱい”組み合わせもおすすめ。

小腹が空いたときや、すこし頑張った日のご褒美など様々なシーンで気軽に楽しめるサイドメニューです。

Number_iが登場するマックフライポテトキャンペーン新TVCM

2024年8月16日(金)から放映予定のマックフライポテトキャンペーン新TVCMでは、Number_iが登場!

平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが、今だけおトクに食べられるマックフライポテトにノリノリで盛り上がり!

思わず何度も「おかわり!」してしまう楽しさ溢れるTVCMになっています。

人気のサイドメニューが特別価格で楽しめる!

マクドナルド「マックフライポテト M・L サイズ」の特別価格は、2024年8月19日(月)から8月30日(金)までの12日間限定で開催です。

