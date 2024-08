Loossemble、9月2日にカムバック決定！3rdミニアルバム「TTYL」をリリース

Loossembleがカムバックを確定した。所属事務所のCTDENMは8月11日、Loossembleの公式SNSに新しいロゴを公開したことに続き、カムバックタイトルのスポイラーイメージまで掲載し、全世界のC.Loo(ファンの名称)の歓呼を得た。特に、イメージの中にはLoossembleのニューアルバムに対するヒントが含まれているのはもちろん、ヒット作曲家でプロデューサーであるライアン・チョンの名前が刻まれており、関心を集めている。

実際にライアン・チョンが、Loossembleのカムバックのためにプロデュースに参加したということで、期待を高めている。ライアン・チョンの参加のニュースと共に、Loossembleのカムバックコンテンツに対する期待も高まっている状況。CDIENMは、カムバックまで様々なコンテンツを用意し、グローバルファンと積極的にコミュニケーションをとる予定だ。Loossembleはカムバック活動後、10月6日オーランドを皮切りに25日にロサンゼルスまで、アメリカ9都市を巡回する「Loossemble 2024コンサート IN U.S Up_Link Station」を開催し、現地のファンと新しい思い出を作る予定だ。彼女たちは、今月の少女のメンバーであるヒョンジン、ヨジン、ビビ、コウォン、ヘジュで構成された新ユニットだ。昨年のデビューアルバムに続き、2ndミニアルバム「One of a Kind」で全世界のファンと熱く交流した。