ロッシーニ「マキシム・ド・パリ銀座」で修業を積んだシェフによる、人気フレンチレストランが移転オープン（東京・外苑前）

L’ESSOR(東京・外苑前)

オマール海老のポワレ ソースアメリケーヌ 写真:お店から

2024年6月、外苑前駅から徒歩3分ほどの場所に、六本木で約7年半営業していた人気フレンチレストラン「L’ESSOR」が移転オープンしました。店名はフランス語で「飛躍・発展」を意味していて、ゲストとともに飛躍し発展するという願いを込めて名付けたそう。フランス料理を通して、ともに過ごせる巡り合わせに感謝し、心を込めた料理とサービスを提供します。

六本木時代は沢山の方に愛され、大変な時期も乗り越えてきましたが、料理・サービス共に更に上を目指したいと思い、移転を決断。以前の場所も喧騒から離れ良い立地だったものの、新店舗は新たなカルチャーが生み出される洗練された街・南青山に決めたそうです。

シェフ・魏 国飛(ぎ こくひ)氏

シェフの魏 国飛(ぎ こくひ)氏は16歳で料理の道に進み、シャングリラホテルをはじめとする複数のレストランで19年にわたり研鑽を積んできました。2008年に伝統的なフレンチの名店「マキシム・ド・パリ銀座」に入社。マキシム・ド・パリ銀座閉店までの8年間で沢山のフレンチの味や技術を学びました。

2015年より「L’ESSOR六本木」のシェフに就任し、現在に至ります。

特別感を演出する店内 写真:お店から

店舗設計は、ケミカルデザイン一級建築士事務所所長・奥村 俊慈氏が手掛け、同店のコンセプトをもとにクラシックながらも重くなり過ぎない洗練された雰囲気。白やグレーを基調にし、アクセントに真鍮色をあしらっている店内は、落ち着きがあり、リラックスして過ごせます。広々とした空間に客席は全40席で、少人数での婚礼や結婚式の二次会等にもぴったり。最大12名まで利用できる個室も完備しています。

和牛フィレ フォアグラ トリュフのロッシーニ風 写真:お店から

おすすめのコースは「Menu Anniversary」16,500円で、同店のスペシャリテ「柑橘香るサーモンのミキュイ」から始まり、メインの肉料理には「和牛フィレ フォアグラ トリュフのロッシーニ風」を楽しめます。こちらはのコースは記念日コースと言う事で、ランチ・ディナー両方で提供。また、その日の厳選素材で作る特別コース「Menu Lessor」27,500円は、キャビアやフォアグラ、オマール海老などを贅沢に使ったシェフお任せの逸品が堪能できます。

メニュー一例 写真:お店から

ランチタイムには、大山鶏のファルシやスズキのポワレ、3種から選べる肉料理などが楽しめる「Menu Chef」6,000円、柑橘香るサーモンのミキュイやスズキのポワレ、選べる肉料理など同店の魅力が詰まった「Menu Gourmand」10,000円などのコースを用意しています。

苺のミルフィーユ 写真:お店から

また「銀座マキシム・ド・パリ」で長年修行を積んだ魏氏が手掛ける「苺のミルフィーユ」は、ぜひ食べて欲しい逸品です。甘酸っぱい苺と甘さを控えたカスタードの優雅なハーモニー。軽やかな生クリームが口の中で美しい調和を奏でます。幾層にも重ねられたパイ生地のサクッとした食感も絶妙。要事前予約で、コースのデザートも追加料金にて変更可能です。お誕生日など記念日にテーブルを盛り上げてくれそうですね。

厳選ワイン 写真:お店から

料理と一緒に楽しむワインは、新進気鋭のブルゴーニュの作り手から、飲み頃のボルドー、古典的な手法を守り続けるローヌやアルザスの名手、多彩なシャンパーニュ、カリフォルニアのカルトワインまでそろえています。

伝統・本質を重んじながらも、知識と経験に根差した独創的で「飛翔」するあらたな一品を、真摯に追及し続ける魏氏の料理は、五感に訴える王道フレンチ。大切な人とハレの日に訪れたい素敵なレストランです。

食べログレビュアーのコメント

サーモンのミキュイ 写真:お店から

『Gourmandコ−スをオ−ダ−。

アミュ−ズはオマ−ル海老のキッシュ、アントレは、オレンジ&ライム&レモンで真空マリネ

したサ−モンのミキュイ シャンパ−ニュ漬けイクラ&べビ−リ−フ添え、

マイス&生クリ−ムのム−ス コンソメジュレ&雲丹&キャビア載せ、

メインは鱸のポワレ ヴァンブランソ−ス ズッキ−ニのティアン&法蓮草のソテ−添え、

イベリコ豚のロティ ジュ・ド・ヴォライユ&フォン・ド・ボ−&ブ−ルノワゼット&

粒マスタ−ドのソ−ス 野菜(キャベツのアッシェ、隠元、紅心大根他)のエチュベ添えを

頂きました。

お料理は正に正統派クラシックのお皿です。

卓越した火入れ、ソ−ス、ム−スが迫力ある仕上がりを演出。

スペシャリテである食感抜群のミキュイ、雲丹等に負けない力強いム−ス、ソ−スで

引き立つ鱸と豚肉は感動の美味しさ!

圧巻の伝統料理を堪能。サ−ビスも完璧。大絶賛』(KUCHELINさん)

苺のミルフィーユ 写真:お店から

『マキシムドパリ出身シェフの作るお料理はどれも美味。生のサーモンのミキュイからデザートには大きなナポレオンまで楽しみがたくさんです。

ソースもフランス料理らしく美味しいので期待してください』(mirmi731さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆L'ESSOR住所 : 東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山 1FTEL : 050-5593-6799

文:佐藤明日香

