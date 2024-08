都内で3,500円から！ 優雅に味わうシャンパンフリーフロー10選

都内で楽しめるシャンパンのフリーフロープランを、フードジャーナリストの東龍さんに教えていただきました!

お酒を愛するフードジャーナリストの東龍さんが、フリーフローでシャンパンを堪能できる都内のお店を厳選。暑い日が続く中で毎日がんばっている方々、息抜きにいかがでしょうか。3,500円から18,000円まで幅広い価格帯でご紹介します。

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。

1. Bulls Tokyo

「シャンパーニュ・サマー」 アンドレ・クルエ シルバー・ブリュット・ナチュール フリーフロー 3,500円

東龍さん

アンドレ・クルエ初のポップアップです。ノンドサージュの辛口でキレのあるシャンパーニュなので夏にぴったり。

※2024年8月30日までの平日

2. bar a vin CROISEE 渋谷ストリーム

ランチ限定★シャンパン飲み放題【お得なランチプラン】シェア料理4品 4,500円

<店舗情報>◆Bulls Tokyo住所 : 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー 1FTEL : 050-5600-5149

東龍さん

渋谷駅直結という立地で、リーズナブルな値段でシャンパーニュのフリーフロー。大皿4皿もしっかりとしたボリュームがあります。

3. ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン」

シャンパン含むフリーフロー+ジュエリーオードブル 7,150円

<店舗情報>◆bar a vin CROISEE 渋谷ストリーム住所 : 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 2FTEL : 050-5596-1043

東龍さん

東京湾やレインボーブリッジをすぐ目の前に眺めながらシャンパーニュを堪能。泡に合うオードブルも付いています。

※2024年10月31日まで

※サービス料15%別

4. スカルペッタ東京

terrace dolce vita(テラス&バーカウンター限定)8,000円

<店舗情報>◆マンハッタン住所 : 東京都港区海岸1-16-2 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ6FTEL : 03-5404-2222

東龍さん

「スカルペッタ東京」のコースを堪能しながらシャンパーニュも好きなだけ味わえます。15種類ものカクテルやモクテルも。

※2024年11月30日まで

※サービス料15%別

5. CADRAN

Champagneフリーフローとシーフードプラッター 10,000円

<店舗情報>◆Scarpetta Tokyo住所 : 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 1FTEL : 050-5589-9945

東龍さん

銀座四丁目の交差点から和光の時計台を眺めながら、2種類のシャンパーニュを楽しめるのはここだけ。

※2024年9月16日まで

6. STELLAR WORKS Restaurant & Bar

テラス限定スペシャルメニュー シャンパン フリーフロー&FOOD 10,000円

<店舗情報>◆CADRAN住所 : 東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス 7FTEL : 050-5590-8352

東龍さん

シャンパーニュに加えて、オリジナルのハイボールとモヒート、世界のビールも。「STELLAR WORKS」の家具が配されたオシャレなテラスです。

※サービス料10%別

7. アルマーニ / リストランテ ラウンジバー

季節のアペリティーボボックス 12,000円

<店舗情報>◆STELLAR WORKS Restaurant & Bar住所 : 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル 2FTEL : 050-5593-0369

東龍さん

シャンパーニュに加えて、フランチャコルタやフルーツスパークリングワインまでフリーフロー。イタリアンのセイボリーはアルマーニ / リストランテならでは。

8. ウェスティンホテル東京「エスカリエ」

シャンパーニュ3種&ハモンセラーノ フリーフロープラン 12,000円

<店舗情報>◆アルマーニ リストランテ住所 : 東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ銀座タワー 10FTEL : 050-3605-5555

東龍さん

最上階のバーでシャンパーニュ3種類がフリーフローで楽しめるうれしいプラン。塩味の利いたハモンセラーノはシャンパーニュのアロマを引き立ててくれます。

※サービス料15%別

9. グランド ハイアット 東京「フレンチ キッチン」

フレンチバーベキュー サマーテラス シャンパン フリーフロー付きプラン 14,630円

<店舗情報>◆エスカリエ住所 : 東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 22FTEL : 050-5592-7437

東龍さん

大満足のダイナミックなバーベキューコースは、クリーミーなシャンパーニュと相性抜群。開放感のある六本木のテラスというのも非日常的です。

※2024年9月30日まで

10. 東京エディション銀座「Sophie at EDITION」

【ブランチ】 “夏” メインが選べるウィークエンドブランチ+シャンパンフリーフロー付き 18,000円

<店舗情報>◆フレンチ キッチン住所 : 東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2FTEL : 050-5597-6218

東龍さん

ブランチはフレンチ風の繊細な味わいで、メインディッシュをチョイスできます。ウィークエンド限定のシャンパーニュのフリーフローは特別感があります。

※2024年9月5日まで、土日祝日、ランチ、ティータイム

※サービス料10%別

<店舗情報>◆Sophie at EDITION住所 : 東京都中央区銀座2-8-13TEL : 03-6228-7644

文:東龍、食べログマガジン編集部

The post 都内で3,500円から! 優雅に味わうシャンパンフリーフロー10選 first appeared on 食べログマガジン.