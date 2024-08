(MCU)最新作『&ウルヴァリン』では、ライアン・レイノルズ&ブレイク・ライヴリー夫妻の子どもたちがカメオ出演していたという。いったいどのシーンで登場していたのか、気がつくことができなかったのも無理はないかもしれない……。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL. --- 『デッドプール&ウルヴァリン』ライアン・レイノルズ4人の子供たち、全員撮影参加でファミリー大集合

ライアン・レイノルズとブレイク・ライヴリーには4人の子供たちがいる。米によれば、『デッドプール&ウルヴァリン』では7歳の次女イネスちゃんが、劇中後半に登場するデッドプール軍団の1人、キッドプール役を演じていたという。

さらに、2023年2月に生まれたばかりの長男、撮影当時は1歳未満であったオリンちゃんもカメオ出演したとのこと。キッドプール同様にウェイド・ウィルソン/デッドプールの変異体として登場したベビープールを演じたそうだ。

もっともキッドプールとベビープールは顔面をマスクで隠しており、イネスちゃんとオリンちゃんがスクリーン上で素顔を見せることはなかった。ベビープールについてはミルクを片手に堂々と歩くなど、撮影当時1歳未満のオリンちゃんには難しそうな動きも見られたが、果たしてどこまで演じていたのだろうか。

デッドプール軍団の登場シーンでは、ライアンの妻であるブレイク・ライヴリーもカメオ出演しており、ブロンドヘアが印象的なレディ・デッドプールを演じた。同シーンではレイノルズ家が大集合したということで、一家にとっても特別な思い出となったことだろう。

ちなみに本作では、漏れなく9歳の長女ジェームズちゃん、4歳の三女ベティちゃんも撮影に参加していたそう。それぞれ「叫ぶミュータント役」、「ヒュー・ジャックマンのカウボーイ」としてクレジットされているという。ベティちゃんが担ったカウボーイがどんな役割かは定かでないが、父ライアンいわくウルヴァリン役のヒューが大好きだそうで、撮影のお供として現場にいたようだ。これから映画を観るという方は、エンドロールの最後まで目を凝らしてみては。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

