GOT7 ベンベン、深夜に意味深なSNS投稿？ファンから心配の声も「ストレスがひどかった」

GOT7のベンベンの意味深なSNS投稿に、ファンから心配の声が寄せられた。25日深夜2時頃、彼は自身のInstagramのストーリーに「このまま眠りから覚めたくない。そうすれば休むことができる(I just want to sleep and don't wake up so I can finally rest)」というメッセージを残した。このような彼の投稿にファンたちは「カムバックより健康のほうがもっと大事。休みたいなら、まず体と心の健康を気遣うことが優先だ」「自分をあまり追い込まないでほしい」「何があったのかは分からないけれど、私たちがいつも応援している」など、心配と応援のコメントを伝えた。

この投稿はすぐに削除されたが、オンラインコミュニティなどを通じて拡散された。これと関連し、所属事務所であるABYSS COMPANYの関係者はマイデイリーを通じて「確認中」と短くコメントした。その後、ファンからの心配の声が高まると、ベンベンは新しい投稿を通じて解明した。彼は「昨年から今まで長い時間がかかり、まだ行くべき道が遠い。プレッシャーとストレスがあまりにもひどかった。そして僕の体調が長い間あまり良くなかったので、時々敏感になり、感情的になることもある」と打ち明けた。続けて「今年は最善を尽くして休む時間を見つけようと思う。僕は大丈夫。心配をかけたなら申し訳ない」と付け加えた。ベンベンは昨年9月、ソウルを皮切りに初のソロワールドツアーを開催した。計14ヶ国16都市でのツアーを成功裏に終え、韓国と海外でグローバルな活躍を繰り広げた。8月8日には、3rdミニアルバム「BAMESIS」をリリースし、カムバックする予定だ。