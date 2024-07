JUST B、ATBOとプロジェクトグループ結成も…シウの活動中断を発表

JUST Bのシウが、活動を中断する。昨日(19日)、BlueDotエンターテインメントは、「最近、当社のアーティストであるJUST Bのメンバーシウの行動により失望させてしまい、心から謝罪します」と伝えた。続いて「このような状況でグループ活動を続けていくのは難しいと判断し、悩んだ末に、当分の間、シウは暫定的に活動を中断することを決めました。本日のお知らせ以降の活動は、シウを除いて行う予定であり、今後変更があれば別途ご案内します」を発表。

そして「当社は今後このようなことが再発しないよう、努力します」とし、シウの具体的な行動には言及しなかった。JUST Bは先月、ATBOとプロジェクトグループ「The CrewOne」を結成したと発表。最近、リニューアルしたMnetのサバイバル番組「Road to Kingdom」に出演を決めたばかりだった。「Road to Kingdom」にはCRAVITY、ONEUS、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、The CrewOneの7組出演を確定。韓国で9月より放送される予定だ。