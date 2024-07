先月19日、カピバラの行列を捉えた動画がTikTokに投稿され、1850万回超の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。動画には、深夜3時過ぎの静まり返った住宅街を一列になってひたすらに歩く10頭以上のカピバラの姿が映っており、ユーザーからは「カピバラって、こんなにキレイに一列になって歩くの?」といった驚きの声があがっている。動物専門ネットサイト『The Dodo』などが伝えた。

ブラジル首都ブラジリア在住のルシアーナ・カステッロ・ブランコさん(Luciana Castello Branco)は先日、午前3時半の真夜中に愛犬“ピンガ(Pinga)”が奇妙な行動を取り始めたことから目を覚ました。ルシアーナさんは、「ピンガがベッドから飛び起きて、バルコニーへ向かったんです」と振り返る。ルシアーナさんは、眠たい目をこすりながらピンガの後を追ってバルコニーへ向かった。そしてバルコニーから外の道路を見下ろすと、そこには奇妙な光景が広がっていた。なんと、多数のカピバラがキレイに一列になって行進していたのだ。「カピバラたちが列になっていたので、急いで携帯を取り出して動画を撮影しました。」ルシアーナさんが撮影したその動画には、辺りはまだ暗く、静まり返った住宅街が映っている。そして驚くべきことに、10頭以上のカピバラがまっすぐ一列になって道路の真ん中を歩いている。カピバラたちは列を乱すことなく歩を進めていたが、しばらくすると真ん中の1頭が後ろを振り向いて列を乱してしまった。その真後ろにいたカピバラは迂回しようとしたのか、一度列から外れてしまったが、振り向いたカピバラが再び歩き始めると、列に戻って歩き始めた。そして動画が始まって1分が経過した頃、カピバラたちはルシアーナさんの自宅前で足を止めた。ピクリとも動かなくなったが、数十秒後に遠くから犬が吠える声が聞こえてきた。すると、カピバラたちは警戒するかのように周囲を見渡し始めたところで、動画は終わっている。実は、ルシアーナさんがカピバラの行進を目にするのは初めてではなかった。ルシアーナさんの自宅は、カピバラたちがよく過ごす湖と、よく草を食べる草原の間に位置しており、カピバラたちは湖と草原を行き来するためにこうして列を成して歩いているという。ルシアーナさんは、「眠れなくなってしまったけれど、カピバラたちを見られるのはいつだって嬉しいですね。動物が大好きなので、昼下がりの湖の近くで、日差しを浴びながら散歩している彼らを見るのは大好きですよ」と話している。ルシアーナさんがこの動画をTikTokに公開すると、再生回数が1850万回を超えるほど反響を呼んだ。コメント欄には、「カピバラって、こんなにキレイに一列になって歩くの!?」「ジブリの映画に出てきそう」「ブラジルにはカピバラのパレードがあるのか。羨ましいな」「私だったら叫んで抱きしめに行っちゃうかも」「いったいどこに行くのか気になるね」などといった声が寄せられた。ちなみに2022年11月には中国の農場で、12日間ノンストップでグルグルと歩き続ける羊の群れが動画に収められ、奇妙な光景に「大きな地震でも起きるのかも」など様々な推測が飛び交っていた。画像は『Luciana Castello Branco TikTok「Mais uma da série CAPIVARINHAS na madruga」』『The Dodo 「Woman Wakes In Middle Of Night To A Parade Of Animals Marching Down Street」(LUCIANA CASTELLO BRANCO)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)