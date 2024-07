天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会・4回戦(ラウンド16)の組み合わせ抽選会が12日に開催され、8試合の対戦カードが決定した。10日(水)の3回戦では、悪天候により中止となったJAPANサッカーカレッジvsレノファ山口FC以外の試合が行われ、4回戦(ラウンド16)に進出する15チームが決定した。J1勢は10チームが勝利した一方で、前回大会覇者の川崎フロンターレやアルビレックス新潟、アビスパ福岡、FC東京、セレッソ大阪、東京ヴェルディは敗退となっている。

◼︎4回戦(ラウンド16)以降の組み合わせ

8月21日(水)に行われる4回戦(ラウンド16)では、前回大会ファイナリストの柏レイソルと昨年のJ1覇者ヴィッセル神戸の対戦が実現。また、前々回王者のヴァンフォーレ甲府は鹿島アントラーズと激突する。3回戦で新潟に6−1で快勝したV・ファーレン長崎は横浜F・マリノス、川崎Fを撃破した大分トリニータは京都サンガF.C.との顔合わせとなった。そのほか、サンフレッチェ広島は愛媛FC、北海道コンサドーレ札幌はジェフユナイテッド千葉と対戦。ガンバ大阪と湘南ベルマーレによる“J1対決”も実現し、サガン鳥栖はJAPANサッカーカレッジvs山口の勝者を迎え撃つこととなった。4回戦(ラウンド16)の対戦カード、および今後の組み合わせは以下の通り。▼8月21日(水)【1】V・ファーレン長崎(J2) vs 横浜F・マリノス(J1)【2】サガン鳥栖(J1) vs JAPANサッカーカレッジ(新潟県)orレノファ山口FC(J2)※【3】サンフレッチェ広島(J1) vs 愛媛FC(J2)【4】ガンバ大阪(J1) vs 湘南ベルマーレ(J1)【5】ヴァンフォーレ甲府(J2) vs 鹿島アントラーズ(J1)【6】柏レイソル(J1) vs ヴィッセル神戸(J1)【7】京都サンガF.C.(J1) vs 大分トリニータ(J2)【8】ジェフユナイテッド千葉(J2) vs 北海道コンサドーレ札幌(J1)※JAPANサッカーカレッジ(新潟県) vs レノファ山口FC(J2)は7月17日(水)に開催▼9月18日(水)【9】【1】の勝者 vs 【2】の勝者【10】【3】の勝者 vs 【4】の勝者【11】【5】の勝者 vs 【6】の勝者【12】【7】の勝者 vs 【8】の勝者▼10月27日(日)【9】の勝者 vs 【10】の勝者【11】の勝者 vs 【12】の勝者▼11月23日(土)会場:国立競技場