Googleのダークウェブ レポートが7月下旬より誰でも無料で利用可能に!個人情報漏洩を監視&通知

Googleは3日(現地時間)、同社が提供している「Google 検索」などのWeb検索サービスに登録されていないなどのために通常ではアクセスが困難なWebページ「ダークウェブ」において個人情報(名前や住所、電話番号、メールアドレス、個人番号など)が漏洩していないを監視して漏洩していた場合にお知らせしてくれるセキュリティーサービス「ダークウェブ レポート」をすべての個人向け「Google アカウント」で2024年7月下旬以降より利用できるようにするとお知らせしています。

また合わせてWebでの自分自身の存在を保護するのに役立つ統合ソリューションでもあり、個人情報(住所や電話番号、メールアドレスなど)がWeb検索の結果に表示されるかどうかを確認するための機能「あなたに関する検索結果」がダークウェブ レポートに統合され、Google アカウントにログインしているすべての人があなたに関する検索結果も利用可能となるとのこと。なお、利用できる国・地域は日本を含む46カ国・地域となっています。ダークウェブ レポートはWeb検索サービスにインデックスされていないなどのために通常はアクセスが困難なWebページであるダークウェブにおいて個人情報が漏洩していないかと監視して漏洩していた場合にお知らせしてくれるセキュリティー機能で、これまではメールアドレス以外の個人情報の漏洩についてはクラウドストレージサービス「Google One」の有料プランの特典として提供されてきました。一方、昨年よりアメリカではメールアドレス以外の個人情報についても個人向けGoogle アカウントを持っている人なら誰でも利用できるようになっていましたが、今回、対象国・地域が拡大されて日本を含む46カ国・地域で個人向けGoogle アカウントを持っている人なら誰でもダークウェブ レポートが利用可能となります。これにより、Gmailアドレスがダークウェブに公開されているかどうかをスキャンを実行して確認可能となります。また合わせてダークウェブ レポートにあなたに関する検索結果が統合されます。ダークウェブ レポートとあなたに関する検索結果はどちらも自分のWeb上での個人情報を把握して保護するための機能ですが、ダークウェブ レポートはダークウェブで見つかったデータ侵害によって個人情報が使用されていないかどうかを監視し、あなたに関する検索結果はWeb検索の結果から自分の連絡先情報を含む結果を探して削除できる機能となっています。

