ドローンの国家資格！セラフ榎本「一等無人航空機操縦士」取得

セラフ榎本の社員3名が、ドローンの国家資格「一等無人航空機操縦士(一等資格)」を取得しました。

セラフ榎本「一等無人航空機操縦士(一等資格)」取得

同社はマンションの大規模修繕工事専業会社ではありますが、約5年前からドローンを活用した外壁調査や建物調査などを行っており、現在では計100件以上にのぼる調査実績を誇ります。

また、社会貢献の一環として2020年に地元川口市とドローン災害協定を締結し、さらに2021年には航空局ホームページ掲載講習団体となりました。

同社3名の社員が一等無人航空機操縦士(一等資格)を取得したことで、国土交通省が定めるレベル1飛行〜レベル4飛行のうち、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)までが許可されることとなります。

