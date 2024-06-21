Ì¾Í¥¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É»àµî¡£Â©»Ò¥­¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÄÉÅé

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With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more¡Ä pic.twitter.com/3EdJB03KKT
- Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024
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#RIPDonaldSutherland. I was blessed to direct him in #Backdraft. One of the most intelligent, interesting & engrossing film actors of all time. Incredible range, creative courage & dedication to serving the story & the audience with supreme excellence. https://t.co/kw601XQ6uh
- Ron Howard (@RealRonHoward) June 20, 2024
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Today we lost one of our greatest actors, Donald Sutherland. It was my honor to work with him many years ago, and I will never forget his charisma and ability. If you want a master class in acting, watch him in ¡ÈOrdinary People¡É. My condolences to Kiefer. pic.twitter.com/qjMz69Nraq
- Rob Lowe (@RobLowe) June 20, 2024
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Today we lost a Legend. A LEGEND
Being a young actor for what seems like decades ago Donald Sutherland was on top of my list. My heart goes out to Kiefer and sis. Donald and I had many a glass of red wine over the years. Working with him on Crossing Lines was bliss..
RIP Dx pic.twitter.com/P3kzgTK3kl
- Kim Coates (@KimFCoates) June 20, 2024
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RIP the great Donald Sutherland, a favourite actor and always fascinating screen presence. He starred in two of my very favourite and most influential films - ¡ÆDon¡Çt Look Now¡Ç and the 1978 ¡ÆInvasion Of The Bodysnatchers¡Ç. But that is just the tip of the iceberg in terms of his¡Ä pic.twitter.com/HzRHIGd2ov
- edgarwright (@edgarwright) June 20, 2024
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Donald Sutherland was a beloved husband, father, grandfather, and one-of-a-kind actor who inspired and entertained the world for decades.
My thoughts are with his family and all those who loved him.
- President Biden (@POTUS) June 20, 2024
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