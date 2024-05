STARTO ENTERTAINMENT公式サイトが5月30日、King & Prince 永瀬廉の一時活動休養を発表した。

発表によると、永瀬は5月29日・30日に京セラドーム大阪にて開催されているSTARTO ENTERTAINMENTの合同コンサート『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の29日公演準備の際に右耳を負傷。その後めまいの症状もあり、病院を受診したところ耳内にも傷が見受けられ、手術を受けたと報告している。

永瀬は上記公演を両日出演キャンセル。King & Prince公式X(旧Twitter)で郄橋海人は「レンのことを応援してくれる方も含め 全ティアラに向けて精一杯頑張りますので 楽しんでもらえると嬉しいです!」とファンにメッセージを送っていた。

永瀬は会員制サイト「FAMILY CLUB web」のブログにて、怪我をしているものの身体は元気であること、すぐに仕事再開できそうである旨を報告。演出を担当した松本潤、大倉忠義や対応したスタッフ、そして同公演で永瀬の代わりに「moooove!!」を郄橋と共に披露したTravis Japan 松田元太への感謝を綴っている。

(文=リアルサウンド編集部)