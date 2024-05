スマホ・タブレット・PC・イヤホン等の充電に最適！「cheero 65W GaN 3 ports USB PD Charger」に新色ブラック登場

ティ・アール・エイ株式会社はは2024年5月28日(火)正午より、「cheero 65W GaN 3 ports USB PD Charger」の新色ブラックの販売を開始した。ブラックのリリース記念として、ホワイトもリリース記念価格にて販売する。■GaN(窒化ガリウム)採用で超軽量・コンパクト女性の手の平にすっぽりと収まるコンパクトサイズで、約110gとコンビニのおにぎり1個分ほどの軽さだ。もちろん、差込部は折りたたみできますので小さなカバンでも邪魔にならない。

■Power Delivery(PD)対応ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどPD対応製品であれば超急速充電できる。USB-Cポート単体では、最大65W出力が可能だ。※E-markerケーブルを使用し、Power Delivery対応機種に充電する場合■3台同時充電ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・ワイヤレスイヤホン・ゲーム機など同時に3台充電できる優れもの。3台同時充電では、USB-C1は最大45W、USB-C2・USB-A(合計)は最大15Wでの出力が可能だ。■AUTO-IC機能搭載接続したデバイスを最適な電流でかしこく充電。過充電保護機能で安心・安全に利用できる。<特徴>・次世代半導体GaN(窒化ガリウム)採用・・・高出力にも関わらず、発熱が抑えられるため安心・安全。・同時に3台充電可能・・・USB-C1は最大45W、USB-C2・USB-A(合計)は最大15Wでの出力が可能!・最大65Wの高出力・・・USB-Cを1ポート単体利用時は超高速充電可能。(※E-markerケーブルを利用し、Power Delivery対応機種に充電する場合)・AUTO-IC機能搭載・・・USBポートに挿すだけ!様々なデバイスに最適な電流を自動判別し流す。・PSE認証取得済み・・・電気安全法に基づき、国の定める安全基準をクリアし認証を受けた製品。<販売情報>販売開始日時:2024年5月28日(火) 正午リリース記念販売価格:3,280円(税込・送料込) ​※ブラック・ホワイト合計で300台限定通常販売価格:3,680円(税込・送料込)​販売ページ:<販売ページ>公式HP: https://cheero.shop/products/CHE-340Amazon: https://amzn.to/3VeoOY9楽天:https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-340/Yahoo:https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-340.html<製品仕様>製品名:cheero 65W GaN 3 ports USB PD Charger型番: CHE-340カラー:ブラック、ホワイト寸法(本体): 約 59 × 47 × 30 mm重量(本体): 約 110 g入力:100-240V~50/60Hz 1.5A最大出力: 65W各出力:[USB-C1/C2] 3.3V-11V/3A or 5V/3A or 9V/3A or 12V/3A or 15V/3A or 20V/3.25A (65W max.)[USB-A] 4.5V/5A or 5V/4.5A or 9V/3A or 12V/2.5A or 20V/1.5A (30W max.)[USB-C1+C2] 45W+18W (63W max.)[USB-C1+A] 45W+18W (63W max.)[USB-C2+A] 5V/3A (15W max.)[USB-C1+C2+A] 45W+5V/3A (60W max.)■「cheero 65W GaN 3 ports USB PD Charger」製品情報■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube