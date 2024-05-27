ÅÅ»ÒÀ©¸æÅëºÜ¡ªµ¡Ç½¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡Üplus¡×ÅÐ¾ì
¼ÂÂÎ¸³¤ä»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë³«È¯
¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ä¥Þ¥¶¥¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ëµ¡Ç½¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó(MM-10¶)¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡Üplus(MM-20)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª6·î²¼½Üº¢¤«¤éÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
2020Ç¯3·îËöÈ¯Çä¤«¤éºÇÂç3¥«·îÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ëÄø¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¶â¾Þ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡×¡£¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ä¥Þ¥¶¥ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³ùõ°ì»Ë»á¤Î¼¡½÷¤ÎÆþ±à½àÈ÷¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ºÊ¤¬»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸¤Ë1²ó¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
[caption id="attachment_1133890" align="aligncenter" width="600"] ¢¨ºîÉÊÎã[/caption]
»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢ºÊ¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥ß¥·¥ó¤ò»È¤¤¡¢Æþ±à¥Ð¥Ã¥°¤äËÉºÒÆ¬¶Ò¤òºî¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´°À®¤·¤¿¤È¤¤Î»Ò¶¡¤Î¾Ð´é¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ºÊ¤¬¸À¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤Ëºî¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¥ß¥·¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î´¶Æ°¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿»³ùõ»á¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¼ê·Ú¤Ë¥ß¥·¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ºÊ¤¬ËèÆü¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢º£¤É¤¤ÎÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¡¢¼ê·Ú¤Ë¥ß¥·¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ß¥·¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤Ë¤â¡È¤³¤ì¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¥·¡¼¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÂÐ±þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë
¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡×¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2.1kg¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òQR¥³¡¼¥É¤Ë¤«¤¶¤»¤Ð¡¢»È¤¤ÊýÆ°²è¤È´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ß¥·¥óÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¿Ë¥¬¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤À¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éµ¡Ç½¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸«¤»¤ë¼ýÇ¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡ªÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ç¥Ë¥à6ËçÄøÅÙ½Å¤ÍË¥¤¤²ÄÇ½(¢¨1)¡¢ÅÅ¸»2WAYÊý¼°(¢¨2)¡¢LED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¡¢Ë¥¤¤ÌÏÍÍ12¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ü¥¿¥ó¥Û¡¼¥ë¤â²ÄÇ½¡¢ÅûÊªË¥¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡×12ËüÂæÈÎÇä¤Î¼ÂÀÓ¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò´ð¤Ë¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éµ¡Ç½¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æÅëºÜ¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡Üplus¡×»²¹Í²Á³Ê19,800±ß(ÀÇ¹þ)¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÊØÍø¤ÊÊÌÇä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬SLOW¤Ç¤âÂ®¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¿µ½Å¤ËË¥¤¤»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¶½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò¡Ö¡Üplus¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ò·è¡õ¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö»É¤·¤å¤¦¥»¥Ã¥È¡×3,300±ß(ÀÇ¹þ)¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ÊÌ¾Á°Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢»É¤·¤å¤¦ÏÈ¡¢Á÷¤ê»õ¥«¥Ð¡¼¡¢»É¤·¤å¤¦²¡¤¨¡¢¥Á¥ã¥³¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢¿Þ°Æ½¸2Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Á¹âÂ®¤Þ¤Ç¡¢Â¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ß¥·¥ó¤òÆ°¤«¤»¤ë¡ÖÀìÍÑ¥Õ¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡×3,850±ß(ÀÇ¹þ)¤âÊÌÇä¤ê¤ÇÍÑ°Õ¡£¥ß¥·¥ó¤È¥»¥Ã¥È¤À¤È¡¢3,300±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
[caption id="attachment_1133891" align="aligncenter" width="533"] ¢¨ºîÉÊÎã[/caption]
¼ê·Ú¤Ë¥ß¥·¥ó¤ò»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡Üplus¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¾ÜºÙ¡§http://www.axeyamazaki.co.jp/kosodate/index.html
(¢¨1)¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥·¥ó¡×¤ÏÊ¿Ë¥¤¤¤Ë¸Â¤ë
(¢¨2)AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼orÃ±3¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ
(º´Æ£¤æ¤ê)