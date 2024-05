「eJリーグ eFootball 2024シーズン」決勝大会が5月18日に開催

基本プレー無料で配信中の「eFootball 2024」を競技タイトルとしたeスポーツ大会「eJリーグ eFootball 2024シーズン」の決勝大会が2024年5月18日に開催される。決勝大会では、予選を勝ち抜いた8クラブがJ1・J2全40クラブの頂点をかけて激突する。モバイル部門とPlayStation部門の各クラブ代表選手1名がそれぞれ対戦し、トータルスコアで勝敗を決める。大会の模様は、YouTube「eFootball チャンネル」でライブ配信される。各クラブや選手には、決勝大会の成績に応じた賞金が贈られ、今シーズンの総額2000万円となる。

決勝大会トーナメント表

「eJ.LEAGUE eFootball 2024シーズン 決勝大会」配信実況:岸大河ゲーム解説:ひゅーが(東京ヴェルディ Playstation部門 代表選手)、ちょぶり(水戸ホーリーホック モバイル部門 代表選手)大会サポーター:橋本梨菜解説:大久保嘉人 ※準決勝からの出演▼タイムテーブル準々決勝14時〜ガンバ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC15時〜鹿島アントラーズ vs 京都サンガF.C.16時〜FC町田ゼルビア vs レノファ山口FC17時〜モンテディオ山形 vs 横浜F・マリノス※時間は前後する可能性がございます。18時〜準決勝20時〜決勝