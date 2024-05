ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)の期間限定でアニメ「鬼滅の刃」の作品世界に没入しながらパークの上空を駆け巡るストーリー・コースター『鬼滅の刃柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』を開催!

“風柱”「不死川実弥」、“蛇柱”「伊黒小芭内」、“岩柱”「悲鳴嶼行冥」たちとの柱稽古に挑戦する、パークオリジナルの2つのストーリーを楽しめます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・コースター

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「鬼滅の刃」の作品世界に没入しながらパークの上空を駆け巡るストーリー・コースター『鬼滅の刃柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』を、2024年7月19日(金)~2025年1月5日(日)の期間限定で開催!

新たに登場するこのライド・アトラクションは、2024年5月12日(日)より放送を開始した待望の最新シリーズ「柱稽古編」が舞台。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パークオリジナルの物語に入り込み、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない圧倒的臨場感の“ど真ん中”で、「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験することができます

『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』では、“風柱”「不死川実弥」、“蛇柱”「伊黒小芭内」、“岩柱”「悲鳴嶼行冥」たちとの柱稽古に挑戦する、パークオリジナルの2つのストーリーを楽しめます。

パークの上空を駆け巡る爽快感と“超スリル”が大人気のコースターで、耳元で響く“超リアル”な登場人物の声を聴きながら物語にどっぷりと浸れる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではのストーリー・コースターです。

『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』第一弾

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

期間:2024年7月19日(金)〜10月7日(月)

新人鬼殺隊士であるあなたは、パークでの修業の一環として、重力負荷に耐える“訓練機”に炭治郎とともに搭乗することに。

「甘露寺」や「時透」に加え、新人隊士に直接手ほどきをしようと乗車した「伊黒」や「不死川」により、訓練はますます激化!

スリルに満ちた柱たちの熾烈な稽古に挑戦!

『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』第二弾

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

期間:2024年10月8日(火)〜2025年1月5日(日)

「悲鳴嶼」の急流川下り修業で大パニック!

「炭治郎」とともにパークでの柱稽古に挑戦することになったあなた。

「善逸&伊之助」、「玄弥」もイカダに乗り込み、強風吹き荒れる激流の中へ飛び込むことに。

滝をくぐり抜け岩に激突、訓練はさらに大混乱!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』は、2024年7月19日より開催です。

※第一弾、第二弾とも『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~』では体験できません

