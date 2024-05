昭和レトロ感満載！「マルベル堂」×サンリオ「はぴだんぶい」コラボグッズが登場

昭和スターのプロマイド専門店「マルベル堂」は、サンリオの男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」とのコラボレーショングッズを、5月16日(木)よりマルべル堂店舗、一部小売店、ネット通販にて販売する。昭和レトロが止まらないコラボの内容をチェックしていこう。

昭和レトロの聖地、プロマイドの「マルベル堂」



「マルベル堂」は、大正10年に浅草で創業し、5月5日(日)で103周年を迎えたプロマイド専門店。映画俳優や歌手、グループサウンズ、スポーツ選手、芸人、アイドルのほか、ご当地キャラクターや新たなアーティストまで、これまで撮影したスターは3,000名以上、販売しているプロマイドの版数は約90,000版以上にも及ぶ。

同店には、青春を過ごした昭和を懐かしむファンや、レトロに魅了された平成世代、また令和のいま、昭和のアイドルやヤングになりきってプロマイドの撮影を楽しんでいく人が訪れており、昭和レトロの聖地となっている。

「マルベル堂×はぴだんぶい」コラボレーショングッズ

今回、2025年の昭和100年を待ちきれずに、昭和スターのプロマイド専門店「マルベル堂」とサンリオの男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」がコラボレーション。かわいらしいグッズが誕生した。

グッズには、「マルベル堂」のアイコンであるカラフルなタイル看板や昔ながらのマルベルマーク、カメラマンスタイルのハンギョドンをはじめ、70年代〜80年代やバブル時代の懐かしいファッションに身を包んだキャラクターたちが、ノスタルジックなタッチで描かれている。

また、プロマイドの撮影に欠かせないカメラ、クリームソーダやラジカセ、数々の大スターたちが座った伝説のイスなど、オリジナルの撮影小道具の数々も描かれ、「マルベル堂での昭和レトロ体験」をそのまま表現。

懐かしいけれど新鮮で楽しい、「マルベル堂」ならではのモチーフがデザインされた個性あふれるアイテムが用意されている。

この機会に、昭和レトロ感満載の「マルベル堂×はぴだんぶい」のコラボレーショングッズを手に入れてみては。最新情報は、ホームページ、SNSにて発信される予定とのことなので、情報をお見逃しなく!

マルベル堂HP:http://marubell.co.jp/bell/index.html

マルベル堂店長Twitter:https://twitter.com/smart800

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650921

(山本えり)