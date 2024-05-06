[5.6 J1第12節](ベススタ)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 奈良竜樹

DF 4 井上聖也

DF 37 田代雅也

MF 16 小田逸稀

MF 19 亀川諒史

MF 25 北島祐二

MF 28 鶴野怜樹

MF 30 重見柾斗

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 44 森山公弥

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 18 岩崎悠人

監督

長谷部茂利

[川崎フロンターレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 3 大南拓磨

DF 5 佐々木旭

DF 30 瀬川祐輔

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 遠野大弥

FW 9 エリソン

FW 20 山田新

FW 23 マルシーニョ

控え

GK 22 早坂勇希

DF 4 ジェジエウ

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 16 瀬古樹

MF 26 山内日向汰

MF 41 家長昭博

FW 18 バフェティンビ・ゴミス

監督

鬼木達