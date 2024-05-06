福岡vs川崎F スタメン発表
[5.6 J1第12節](ベススタ)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 奈良竜樹
DF 4 井上聖也
DF 37 田代雅也
MF 16 小田逸稀
MF 19 亀川諒史
MF 25 北島祐二
MF 28 鶴野怜樹
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 44 森山公弥
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 18 岩崎悠人
監督
長谷部茂利
[川崎フロンターレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
DF 5 佐々木旭
DF 30 瀬川祐輔
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 遠野大弥
FW 9 エリソン
FW 20 山田新
FW 23 マルシーニョ
控え
GK 22 早坂勇希
DF 4 ジェジエウ
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 16 瀬古樹
MF 26 山内日向汰
MF 41 家長昭博
FW 18 バフェティンビ・ゴミス
監督
鬼木達
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 奈良竜樹
DF 4 井上聖也
DF 37 田代雅也
MF 16 小田逸稀
MF 19 亀川諒史
MF 25 北島祐二
MF 28 鶴野怜樹
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 44 森山公弥
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
[川崎フロンターレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
DF 5 佐々木旭
DF 30 瀬川祐輔
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 遠野大弥
FW 9 エリソン
FW 20 山田新
FW 23 マルシーニョ
控え
GK 22 早坂勇希
DF 4 ジェジエウ
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 16 瀬古樹
MF 26 山内日向汰
MF 41 家長昭博
FW 18 バフェティンビ・ゴミス
監督
鬼木達