ミニストップは2024年4月26日(金)〜2024年5月6日(月)の期間、通常の4倍サイズの「無限Xフライドポテト」「無限クランキーチキン 旨塩味 / 辛旨味」が楽しめる無限祭を開催。

「無限」シリーズは、通常サイズの4個分!

見た目のインパクトも楽しめて、お出かけのお供にオススメの商品です。

ミニストップ 無限祭 「無限Xフライドポテト」「無限クランキーチキン」

価格:各1,000円(税込:1,080.00円)※

販売期間:2024年4月26日(金)〜2024年5月6日(月)

発売店舗:全国のミニストップ(2024年3月末現在:18,831店)

「無限Xフライドポテト」「無限クランキーチキン」は通常の4個分入っているボリューミな商品。

通常本体価格より80円お得に楽しめます。

無限限Xフライドポテト

「無限限Xフライドポテト」はボリューム満点のフライドポテト。

定番のほくほくのポテトがたくさん楽しめます。

お出かけのお供にぴったりです☆

無限クランキーチキン うま塩味

「無限クランキーチキン うましお味」は一口サイズでぱくっと食べやすいチキン。

みんなで楽しめるポテト衣のさくさくチキンです。

無限クランキーチキン 辛旨味

「無限クランキーチキン 辛旨味」は胡椒の効いた食欲のそそられるスパイシーな辛旨味のチキンです。

度のメニューも、注文が入ってから最終工程をするので、揚げたてが楽しめます。

「無限Xフライドポテト」「無限クランキーチキン 旨塩味 / 辛旨味」は全国のミニストップで、2024年4月26日(金)〜2024年5月6日(月)の期間限定で販売中です。

