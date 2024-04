コミックス購入で描き下ろしステッカーをプレゼント！竹書房「ぼのフェス2024」

竹書房は、2024年4月下旬頃より順次、竹書房の全力コミックスフェア「ぼのフェス2024」を全国の書店にて開催します。

竹書房「ぼのフェス2024」

2015年から開催している「ぼのフェス」は、2024年の2023年おかげさまで10回目を迎えます。

こちらを記念して、店頭購入特典を【フェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入りオリジナルステッカー】にリニューアルしました。

「メイドインアビス」「ポプテピピック」をはじめ、大好評のうちにTVアニメが最終回を迎えた「魔法少女にあこがれて」「うちの会社の小さい先輩の話」など、大人気作品の描き下ろしイラストを使用したステッカーを合計20種類用意。

フェア期間中に参加書店にて対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入いただくと、コミックス一冊につき一枚、その場でプレゼントします。

さらに2024年は、描きおろしコラボイラストを使用したNFT特典(全10種)が1日1個ランダムでもらえるキャンペーンも実施。

そして書店店頭でのコミックスフェアに先駆けて、2024年4月6日より主要電子書籍ストアにて「ぼのフェス2024」が開催されます。

連載中の作品を中心に、竹書房の「今」が詰まったラインナップをお得な価格で展開します!

また、「ぼのフェス2024」公式ページからアンケートに答えるだけでもプレゼントがもらえるチャンス!

多彩なラインナップを揃える竹書房のコミックスを楽しめます。

ぼのフェス2024キャンペーン概要(全国のフェア参加書店)

・実施期間 :2024年4月下旬より順次開始

・対象商品 :参加書店により異なります

・特典配布方法:参加書店により異なります

・特典 :フェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入りオリジナルステッカー(全20種)

〈執筆陣〉

いがらしみきお・天獅子悦也・大川ぶくぶ・おげれつたなか・小野中彰大・楔ケリ・斎創・末広マチ・瀬戸口みづき・つくしあきひと・蔓沢つた子・ときしば・那木 渡・のり伍郎・はらだ・ヒジキ・昼田やむ・伏(龍)・小島紗・八重咲らい・八百(敬称略・50音順)

対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入いただいた方にフェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入りオリジナルステッカーをプレゼント。

※特典のオリジナルステッカーは無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※参加書店は特設サイトにて確認してください。

※TSUTAYA限定で別途オリジナルステッカー特典もあります。

「ぼのフェス2024」対象商品の購入でTSUTAYA限定干支ぼのステッカー(辰バージョン)を1枚プレゼント。

詳細は各店舗に直接ご確認下さい。

ぼのフェス2024NFTキャンペーン概要

・実施期間 :2024年4月下旬より順次開始

・特典配布方法:実施内容など詳細については「ぼのフェス2024」特設サイトを確認してください。

・特典をお楽しみいただくためにはFanTopの会員登録と専用アプリが必要です(無料)。

電子書籍ストアキャンペーン概要

・実施期間:2024年4月6日より順次

・キャンペーン内容、フェア開催時期、対象作品や実施ストアなど詳細については、「ぼのフェス2024」特設サイトを確認してください。

