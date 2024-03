宿泊先手配のエリアを全国へ拡大！インキーパー 半導体工場関係者工事出張サポート

インキーパーは、半導体工場関係者のための出張手配のエリアを全国に拡大します。

インキーパー 半導体工場関係者工事出張サポート

近年、半導体工場建設の需要が高まり建設ラッシュが続いていることから、特に大型の半導体工場建設が進む地域では、ホテルなどの宿泊施設の予約が難しい状況が続いています。

株式会社インキーパーは、岩手県北上市にある宿泊施設「ドリームビレッジ北上」と「ドリームビレッジエンシン」を運営しており、今までは同じく岩手県北上市にある半導体メーカーの「キオクシア」関連の出張者を中心に宿泊手配をしておりました。

しかし、熊本県に進出した「TSMC」などをはじめ、全国的に半導体工場の建設ラッシュが続くことから、宿泊予約が取れず困っている全国の工事関係者の助けになりたいと考え、今回、半導体工場関係者の出張手配エリアを全国へ拡大しました。

具体的には、主に北海道千歳市の「ラビダス工場」、岩手県北上市の「キオクシア岩手工場」、宮城県大衡町の「PSMC」、山梨県甲府市の「ルネサス・エレクトロニクス」、石川県能美市の「加賀東芝エレクトロニクス」、広島県東広島市の「マイクロンメモリジャパン」、宮崎県国富町の「ラピスセミコンダクター」、熊本県菊陽町の「TSMC」など、全国の工事出張に対応します。

デジタル化で需要拡大が続く半導体

日本各地で半導体工場建設ラッシュ

岩手県北上市の同社管理施設「ドリームビレッジエンシン」

