¡ÖÌ©¼¼·Ý¿Í¡×¡ÖÌë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼çÉØ¤Ë¥¦¥±¤Ê¤¤¡×»¶¡¹¤ÊÉ¾È½¤Î¥¿¥â¥ê¡Ê78¡Ë¤¬¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù»Ê²ñ¼Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢º£¤âÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£ß·É·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢Åö»þ¡ÈÌë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤·¤«½Ð¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ä¤·¤²¤ÊÌ©¼¼·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥¿¥â¥ê¤òÈ´Å§¤·¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤òÃ©¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¡ô2¡¢¡ô3¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÌ©¼¼·Ý¿Í¡×¡ÖÌë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼çÉØ¤Ë¥¦¥±¤Ê¤¤¡×»¶¡¹¤ÊÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¥¿¥â¥ê
©Ê¸éº½Õ½©
¡þ¡þ¡þ
¡ÖÃÎÀ¤Î·çÇ¡¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤¬¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿
¡¡¸µ¡¹¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡¢Ãë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤è¤ëÂÓ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÉðÉ§¤ä¥³¥ó¥È55¹æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ø¤ªÃë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê1968Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åìµþ¥ô¥£¥Ç¥ª¡¦¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£Á°ÅÄÉðÉ§¤ÏÊüÁ÷ºî²È½Ð¿È¤Ç¡¢¡ØÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢1968Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡£ÇëËÜ¶Ö°ì¤Èºä¾åÆóÏº¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥³¥ó¥È55¹æ¤ÏÅö»þÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢B¡õB¡¢¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤éÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¡Ê1980Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¸å¤Î¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤ÈÆ±¤¸¡£³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·½É¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥¿¤«¤é¡¢·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏB¡õB¤Ç¡¢³ÆÍËÆü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤äÅçÅÄ¿Â½õ¡¦¾¾ËÜÎµ²ð¡¢¤µ¤é¤ËÍî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ê¤É¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢½Ü¤Î¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿ÍÁí½Ð±é¤È¤¤¤¦¼ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿²£ß·É·¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤éÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÃÎÀ¤Î·çÇ¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÎÅª¾Ð¤¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´Î¿´¤Î¿Íºà¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥â¥ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥¿¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤¤¤Þ¤ò»þ¤á¤¯Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤Î¼ã¼ê¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤â¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾Ð¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤Ö¤À¤±¤Ç¥¦¥±¤ë¤è¤¦¤Ê½éÊâÅª¤Ê¾Ð¤¤¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤í¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë¤·¤í´ðËÜ¤ÏÀ¨¤¯ÃÎÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤ë²£ß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²£ß·¤Ï¡¢¿·ÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÃÎÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È·è¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿ÃÎÅª¾Ð¤¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´Î¿´¤Î¿Íºà¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥â¥ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È²£ß·¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÃç´ÖÆâ¤À¤±¤Î²ø¤·¤¤±ã¤¦¤¿¤²¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ÖÌ©¼¼·Ý¿Í¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖµÒÁ°¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼çÉØ¤Ë¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÎÅª¾Ð¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ë²£ß·¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÉ÷ËÆ¤Î¥¿¥â¥ê¡É¤òÂç²þÂ¤
¡¡¤â¤Á¤í¤ó²£ß·¤ò¤Ï¤¸¤áÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥â¥ê¤¬¡ÖÃë¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤È¹©É×¤ò¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤Ë²£ß·¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÌë11»þÂæ¤Î¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Øº£Ìë¤ÏºÇ¹â¡ª¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¸ø°ì¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²£ß·¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢Ìë¤Î´é¤Î¥¿¥â¥ê¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿²£ß·¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼¡×¤È¤Ä¤±¤Æ¡ÖÃë¤Î´é¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¡¢Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤ÎÈ±·¿¤È¿È¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡ÖÌ©¼¼·Ý¿Í¡×¥¿¥â¥ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢È±¤ò¿¿¤óÃæ¤«¤éÊ¬¤±¤Æ¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉï¤Ç¤Ä¤±¡¢¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤Î¹õ¤Î¥ì¥¤¥Ð¥ó¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÉ÷ËÆ¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ©¼¼·Ý¤Î²ø¤·¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¿¥â¥ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿§¤ÏÇö¤á¤Ç¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆÈ±·¿¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼·»°Ê¬¤±¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÉþÁõ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¤Ä¤¤¤¿º°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ÀÞ¤êÌÜ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Æ¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢¡ÖÃë¤Î´é¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¾åÊÕ¤Î¤³¤È¡£²£ß·É·¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Î¼ç¤Ê»ëÄ°¼ÔÁØ¤È¤µ¤ì¡¡¤ë¼çÉØÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÆñ¤Ê¾Ð¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÎÅª¤Ê¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥¿¤Î´ÑµÒ¤Ï¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¶Ø»ß¡×¤Ç¤¤¤¤¿¤¤
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²£ß·¤Ï¡¢Åö»þ¥¿¥â¥ê¤Ë¡Ö¤³¤³¡Ê°úÍÑ¼ÔÃí¡§¿·½É¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥¿¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¸½¾Ý¤À¤±¤Ç¾Ð¤¦µÒ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¥®¥ã¥°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤Æ¤ë¿Í¤¬²¿ËüÇÜ¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ÑµÒ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¡×¤òÁê¼ê¤Ë¤»¤è¡¢¤È½õ¸À¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£²£ß·¤Ï¡¢¹â³ØÎò²½¤¬¿Ê¤àÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¯¡¢±é¼Ô¤Î´¶³Ð¤µ¤¨¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¿¤Î´ÑµÒ¤Ï¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¶Ø»ß¡×¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ1¤«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤Î¡ÖÏÃÂê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤¬¡¢¼çÉØ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼çÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ëÄ°¼ÔÁØ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃëµÙ¤ß¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿¦¾ì¤ä¿©Æ²¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¼«¼¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬¡¢¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢³°¸«¤ÏÀ¤´Ö¤Î¡ÈÎÉ¼±¡É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼çÉØÁØ¤«¤éÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌ©¼¼·Ý¿Í¡×¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ç¡ÖÃë¤Î´é¡×¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¿Í´Ö·ù¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¾Ð¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÎÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÃÎ¼±¤ä¶µÍÜ¤¬¤¢¤ë¡¢¸À¤¤²ó¤·¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ÉÅú¤¨¤«¤¿¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÊÂ³°¤ì¤Æ±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà°ìÎ®¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ìÊª¿¿»÷¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤Ò¤È¤äÊª»ö¤òÅ°Äì¤·¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ëÎÏ¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢²£ß·É·¤Î¡Ö¿Í´Ö·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥â¥êÉ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²£ß·¤¬¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â°Å¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬°ì¿Í¤âÈï¼ÌÂÎ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¤é¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ò»£¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë²£ß·É·¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤Ø¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤òÌµ²¼¤ËÂà¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¼êÊü¤·¤Ç°¦ÁÛ¤è¤¯¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤µ¤á¤¿ÌÜ¤ÇÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Í¤Ë°ìÀþ¤ò¤Ø¤À¤Æ¤Æ±þÂÐ¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢²£ß·¤Ï¥¿¥â¥ê¤òÉ¾¤¹¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÂ¾¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ò¤¸¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÄ¹¼÷¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥â¥ê¤Î»Ê²ñ½Ñ
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¡Ö¿Í´Ö·ù¤¤¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¿·½É¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Çµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤ÈÍ·¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¿¥â¥ê¤¬Â¾¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Ñ»¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£´Ñ»¡¤È¸À¤¦¤ÈÌµ´¶¾ð¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥â¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤´¿¤Ó¡¢²÷³Ú¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤«¤é´Ñ»¡¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥â¥ê¤Î¤Ê¤«¤Ë°ì´Ó¤¹¤ë¹Í¤¨¤«¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥â¥ê¤ÎÎã¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ç¤Î¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤»Ê²ñ¤Ï¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥â¥ê¤¬ËµÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£»Ê²ñ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¿¥â¥ê¤Ï»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¡¢¤À¤¬¤½¤ì¤³¤½¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÄ¹¼÷¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë»Ê²ñ½Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤â¤³¤Î¸å¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ1982Ç¯10·î4Æü¡¢¡Ø¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡ÒÃæµïÀµ¹¤ÎMC¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î¼«µÔ¥Í¥¿¡¢Áð磲¹ä¤Î¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¡ÄSMAP¤Î3¿Í¤¬¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ç¥¿¥â¥ê¡Ê78¡Ë¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë