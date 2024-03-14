¿·¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÃÂÀ¸!?¡¡ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢Æ±¶¿Perfume¤Ë¡È1Æü¸ÂÄêÃç´ÖÆþ¤ê¡É¤ÇÃíÌÜ¡ÖÍÙ¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌî»á¤¬Perfume¤È¶¦±é
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Ë1Æü¸ÂÄê¤Ç¡ÈÃç´ÖÆþ¤ê¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¥É¥¤¥Ä1Éô¥±¥ë¥ó¤ò·Ð¤Æ12Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ËêÌî»á¡£21Ç¯11·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤Ç±ºÏÂ¤òÎ¥¤ì¡¢2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç1Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢22Ç¯12·î25Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï²òÀâ¶È¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖPerfume¡ßMAKINO¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ±¤¸¹Åç¸©½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤À¤±Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡ª¾Ð¡¡¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¡¢¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤Í #mc¾å¼ê¤¤ #¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤¤ #Æ±¤¸¹Åç¿Í¤¸¤ã¤±¤ó¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹Åç¤Î¸Ø¤ê¡×¡ÖÍÙ¤ì¤ë¤Î¡Á¡©¡×¡Ö¥Þ¥¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¾Ð¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¸¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë