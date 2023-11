全国のファミリーマートにて、2023年11月14日(火)から「ファミマのブラック『フライ』デー」を開催!

期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個買うと、「ファミから(醤油または塩)」が1個の無料引換券がもらえるキャンペーンです。

また、同日より「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも同時開催されます☆

開催期間:2023年11月14日(火)〜11月27日(月)

引換券の発行期間・引換期間:

・2023年11月14日(火)〜11月20日(月)/引換期間 11月21日(火)〜12月4日(月)

・2023年11月21日(火)〜11月27日(月)/引換期間 11月28日(火)〜12月4日(月)

開催店舗:全国のファミリーマート16,500店

ファミリーマートにて、2022年に実施された「ファミマのブラック『フライ』デー」

今回、2023年も「ファミマのブラック『フライ』デー」キャンペーンが実施されます。

期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個買うと、「ファミから(醤油または塩)」が1個無料引換券(レシートクーポン)がもらえるキャンペーンです。

さらに「ファミマのブラック『フライ』デー」は、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜が20円引きになるクーポンなど、さらに「おトク」を楽しめる企画も実施されます☆

無料引換商品「ファミから(醤油)」

価格:1個 98円(税込)

ファミマからあげ史上最大級のボリュームの「ファミから(醤油)」

薄衣に加えて、味付けは複数の醤油を使用することで、香りとコク、うまみを実現した一品。

冷めてもおいしく、ごはんにも合う仕立てとなっています。

無料引換商品「ファミから(塩)」

価格:1個98円(税込)

薄衣で仕上げたサクッと食感を楽しめる「ファミから(塩)」

味付けは、衣と肉とで使用する塩を使い分け、3種のだしをバランスよく組み合わせることで、塩味を引き立てています。

冷めてもおいしく、おつまみにもぴったりな仕上がりです。

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品があります

同時開催「『1個買うと、1個もらえる』キャンペーン」

引換券の発行期間・引換期間:

・2023年11月14日(火)〜11月20日(月)/引換期間 11月21日(火)〜11月27日(月)

・2023年11月21日(火)〜11月27日(月)/引換期間 11月28日(火)〜12月4日(月)

ファミリーマートの人気企画「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも、「ファミマのブラック『フライ』デー」キャンペーン期間に同時開催!

このキャンペーンでは、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券(レシートクーポン)がもらえます。

1週目対象商品は、チョコレート菓子やコーヒー、お茶など。

発券対象商品を購入すると、引換対象商品に引き換えられる無料クーポンがもらえます。

2週目もお菓子や紅茶などが対象になります。

対象商品を1つ購入するごとに、引換期間に使える「無料引換券」がレシートに1枚印字されます。

引換対象期間内に、「無料引換券」と引換対象商品を一緒にレジに持っていくだけで、交換可能です。

※無料引換券はレシートに印字されます

※無料引換券は、他の割引施策や優待サービスとの併用はできません

※画像はイメージです

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品があります

「ファミから(醤油または塩)」1個や対象商品1つがもらえる、お得がいっぱいのキャンペーン。

「ファミマのブラックフライデー」キャンペーンと「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンは、2023年11月14日(火)から11月27日(月)まで、全国のファミリーマートにて開催です☆

