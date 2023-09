木村拓哉(50)がジャニーズ事務所が開いた7日の会見直後に投稿し、すぐに削除したインスタグラムの内容がファンや芸能関係者の間で様々な憶測を呼び続けている。木村は「show must go on! PEACE!! STAYSAFE!」のメッセージとともに敬礼のポーズをとる自撮り写真を投稿した。「show must go on」は、性加害を行った故・ジャニー喜多川氏が若い所属タレントたちを指導する際に度々漏らしてきたフレーズで、「始めたら絶対に最後までやり抜く!」というポリシーだ。

ジャニーズ事務所にとって非常に重要な会見の直後のこの投稿は、多くの人に「ジャニーさんの遺志は自分がしっかり受け継ぎます」と解釈されたようで、SNSでは《嘘でしょ!このタイミングで? そりゃないぜ、木村さんよ》《謝罪会見が台無し》《被害者への配慮が1mmもない》という声が溢れ返った。

一方、木村が着ていたTシャツがロックバンド『NIRVANA』(ニルヴァーナ)のものだったことも注目を集めた。ニルヴァーナは1990年代前半にヒットチャートを沸かせた米国の人気バンド。2年前、1991年に発表されたアルバム『Nevermind』の釣り針に付けられた1ドル札を追いかけるように泳ぐ全裸の赤ちゃんのジャケット写真について、当時赤ちゃんだった人物が児童ポルノにあたるとして総額2億5000万円弱の損害賠償を提訴したことで話題を呼んだ(のちに訴えは退けられた)。

このバンドの代表曲には『Rape Me』(俺を犯せよ)という楽曲もある。木村はそんな"訳ありバンド”のTシャツを何故このタイミングで着て写真を投稿したのか? これは故意なのか偶然なのか? そこには何か隠されたメッセージがあるのではないかという声も上がっている。

SNSでは《キムタクはグラムメタル好きだからニルヴァーナは受け付けないはず…でもハードロック大好き世代だから訳もわからないまま着ているとは到底思えない》という指摘も出た。

「ニルヴァーナのTシャツは木村なりの恩師への批判なのではないかという声も上がりましたが、それだと『show must go on !』のメッセージと辻褄が合いません。いずれにせよ、不適切なタイミングで不適切な格好をして不適切なメッセージを発信をしてしまったということでしょう。様々な誤解を招きかねないため、速やかに投稿を削除したのだと思います」(音楽関係者)

『女性自身』によれば、東山紀之(56)が今回の会見前に木村に自身のタレント引退と新社長就任を明かし、「ジャニーズの長男」の後継指名をしたという。昔から東山と木村の仲はあまり良くないといわれていたが、同誌は東山は木村は将来の"社長就任"を打診したとも報じている。ジャニー氏の"性加害"問題にはこれまで一切触れてこなかった木村は、退所の噂も囁かれているが、彼が削除したインスタ投稿の真意は何だったのだろうか。

(芋澤貞雄/芸能ジャーナリスト)