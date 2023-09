とある女性が4ドル(約580円)で手に入れた古い絵画が、「宝島」などの挿絵を手がけた著名イラストレーターのN・C・ワイエスが描いたものだったことが分かりました。絵画は競売に出され、最高15万ドル(約2190万円)から25万ドル(約3650万円)で落札されると予想されています。

ワイエスはロバート・ルイス・スティーヴンソンの冒険小説「宝島」の1911年版を始めとする文学作品に挿絵を描いていたイラストレーターです。今回見つかった絵画は、1939年に出版されたヘレン・ハント・ジャクソンの小説「ラモーナ」のためにワイエスが描いた4枚の挿絵のうちの1枚で、およそ80年間行方不明になっていた作品でした。

2017年、ある女性がニューハンプシャー州にあるリサイクル店でこの作品を偶然発見します。絵画はほこりっぽくなっていて、女性は価値を知らないまま4ドルを支払いそれを手に入れました。

絵画は数年飾られた後に家の中で保管されていましたが、掃除の際に再び目にした女性は「もしかしたら価値があるものかもしれない」と考え、Facebookの「Things Found In Walls(偶然見つけたお宝を共有するコミュニテイ)」に絵画の写真を投稿します。

この絵画がメイン州の修復師ローレン・ルイス氏の目にとまり、ルイス氏が直接絵画を確認した結果、本物だということが確かめられました。

女性は「原画を見ることほど素晴らしいことはありません。喜んで他人に貸し出すような、あるいは美術館に寄贈するようなコレクターに絵画がわたってくれることを願っています」と語り、絵画をオークションハウスのボナムズ・スキナーへ出品しました。ボナムズ・スキナーの広報担当者は「絵画は15万ドルから25万ドルで落札される可能性がある」と語りました。

ルイス氏は「絵画の裏面に、N.C.ワイエスの作品であり、『ラモーナ』の作品であることを示すラベルが貼られていたのに驚きました。女性は裕福ではないので、もし売却が期待通りにいけば人生を変えることになるでしょう」と述べました。