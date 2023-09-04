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Bonhams Skinner : Newell Convers Wyeth (American, 1882-1945) Ramona, frontispiece illustration (Señora Gonzaga Moreno and Ramona) 25 1/8 x 16 7/8 in. framed 28 x 19 1/2 x 1 1/4 in.
https://www.bonhams.com/auction/28621/lot/60/newell-convers-wyeth-american-1882-1945-ramona-frontispiece-illustration-senora-gonzaga-moreno-and-ramona-25-18-x-16-78-in-framed-28-x-19-12-x-1-14-in/
A $4 thrift store purchase turns out to be a rare painting by N.C. Wyeth : NPR
https://www.npr.org/2023/09/01/1197221461/thrift-store-painting-rare-wyeth-worth-quarter-million
Painting bought for $4 at New Hampshire thrift shop could sell for $250,000 at auction - CBS Boston
https://www.cbsnews.com/boston/news/new-hampshire-thrift-store-painting-nc-wyeth-savers-manchester-antique/
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