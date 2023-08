『スター・ウォーズ：アソーカ』日本語版声優が発表！サビーヌらはアニメから続投

今月下旬に配信が予定されている『スター・ウォーズ:アソーカ』の日本語吹替版声優キャストが一挙解禁となった。

『スター・ウォーズ:アソーカ』日本語吹替版キャストは…

主人公のアソーカ・タノ役には『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』より15年以上アソーカの声優を務め、『マンダロリアン』シリーズなどでも実写版の声優を担当した伊藤静に続投決定!

さらに、予告編でライトセーバーを操った激闘を見せファンの心を鷲掴みにした“元”ジェダイの新しい悪役ベイラン・スコール役に大塚明夫、その弟子であるシン・ハティ役に戸松遥が決定し、彼らの喜びのコメントも届いた。

また、アソーカの協力者でマンダロリアンの戦士サビーヌ・レン役を田野アサミ、新共和国を導く将軍ヘラ・シンドゥーラ役を宮島依里、帝国の新たな後継者スローン大提督役を山野井仁が『スター・ウォーズ 反乱者たち』から続投。さらに、豪華声優陣の熱演ぶりが見られる吹替版予告も併せて解禁となる!

アソーカ役を長年務める伊藤は「マスターにお調子者と呼ばれた頃から今まで、彼女と一緒に経験を重ねてきたことは、わたし自身にも沢山の変化をもたらしてくれたと思います。そしてわたしを『スター・ウォーズ』沼に見事にはめてくれた大切な存在です(笑)」とこれまでの歩みを振り返る。

さらに「彼女は才能があるので多少自惚れることもありましたが、基本的には真面目で修行も欠かさず、フランクでユーモアもあり、任務には臨機応変、強敵たちとも渡り合えるほどの実力の持ち主です。いやもう欠点どこですか?魅力しかないですね!」と、アソーカの魅力を力説した。

圧倒的なフォースとオレンジのライトセーバーで、新共和国の兵士たちをなぎ倒す新たな強敵、ベイラン・スコールを演じる大塚明夫はこれまでもテレビ版「エピソード6/ジェダイの帰還」のボバ・フェット役やゲーム『スター・ウォーズ ギャラクティック・バトルグランド』のハン・ソロ役など幅広く「スター・ウォーズ」作品に関わっており、本作で満を持してドラマシリーズに参戦する。

大塚は「『スター・ウォーズ』の作品で重要な役割を持つキャラクターを演じられることは嬉しいです! 我々も全力で取り組んでおりますので、必ず楽しめるものができると思っています。『スター・ウォーズ』の夢から覚めることのない民たちが安心して没入できるような作品になると思います!」と、熱い思いを語った。

ベイランの弟子で、銀髪姿が印象的なシン・ハティ役に抜擢された戸松遥は、「まさか『スター・ウォーズ』シリーズに関われる日が来るなんて! と嬉しいのはもちろんですが、驚きの気持ちでいっぱいでした。世界中でたくさんの方から愛されている作品なので、プレッシャーもありましたが、やると決まったからには全力で挑みたいと思いました」と喜びを語る。

そして「どこかのシーンやセリフが映画の時系列と繋がったり、この時実はこんなことがあったんだ! と気づくシーンもたくさんあると思うので、楽しんでいただけることは間違いないと思います!」と、本作が「スター・ウォーズ」史においても重要な作品となることを示唆した。

さらに、アニメシリーズ『反乱者たち』からの続投が決まったサビーヌ・レン役の田野アサミから「彼女の登場は、嬉しさと背筋がしゃんとする吉報でした。やはりサビーヌ・レンは痺れるほどにカッコイイ。皆様準備はいいですか? 『スター・ウォーズ』の新たな旅路の瞬間に May the Force be with you.フォースと共にあらんことを」。

ヘラ・シンドゥーラ役の宮島依里から「アニメーション版に続き、実写版ヘラの吹き替えを担当できて、本当に嬉しいです!! 反乱者たちもヘラも大好きなので♡♡ アソーカとどう関わっていくのか、楽しみにして下さい!」。

スローン大提督役の山野井仁から「絶対に生きていると信じてました。あの青い顔の大提督! 実写でも…やっぱり青かった(笑)アニメーション版で声優を担当したラース・ミケルセンがそのまま出演、彼の吹替をするのも楽しみです!」と、喜びのコメントも寄せられた。

アナキン唯一のパダワンであり、アナキンがダース・ベイダーとなった後は、かつての師と死闘を繰り広げるという壮絶な過去も持つアソーカが、『反乱者たち』シリーズで素性を隠して行動を共にした反乱勢力の仲間たち、有能なパイロットのヘラ・シンドゥーラや、マンダロリアンの戦士で武器製造のエキスパートでもあるサビーヌ・レンと再びタッグを組み銀河に迫る帝国の脅威に立ち向かう。アナキンやルークに次ぐ「スター・ウォーズ」のもう一人の主人公とも言われるアソーカの激動に満ちた新たな物語が、いま明らかになる!

全世界待望の『スター・ウォーズ:アソーカ』は8月23日(水)よりDisney+(ディズニープラス)にて初回2話で独占配信開始。(海外ドラマNAVI)