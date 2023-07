現地時間7月20日の朝、米オハイオ州のコロンバス動物園水族館(Columbus Zoo and Aquarium)の飼育員は我が目を疑った。4年前から飼育しているニシローランドゴリラの“サリー(Sully、8)”が、生まれたばかりの赤ちゃんゴリラを抱いていたのだ。それまで飼育員は、サリーが妊娠していたことに全く気付かなかった。それどころか妊娠・出産するはずがないと考えていた。というのも、サリーはオスとして飼育されていたからだ。米ニュースメディア『CNN』『Spectrum News 1』などが伝えている。

コロンバス動物園水族館は、1956年12月に世界で初めて飼育下でゴリラの誕生を迎えた動物園で、以来67年間、世界トップクラスのゴリラの繁殖プログラムと保護育成活動で知られてきた。サリーの出産とジェンダーカミングアウトは、そんな同園に舞い込んだ二重のサプライズだった。

しかし毎日世話をしているゴリラのプロが、なぜ妊娠と性別に気付かなかったのか。

実は若いゴリラの性別を見分けるのは難しく、8歳頃まではオスとメスはほぼ同じ大きさで、外性器も目立たないそうだ。大人のオスの特徴的な頭部の隆起や銀色の背中などは、12歳以降に現れるものだと園は説明する。そのため8歳のサリーの外見がオスっぽくなくても不思議ではなかったのだろう。また生まれつきお腹が大きいゴリラは、妊娠してもお腹がほとんど目立たないという。

2019年に、サリーと母親の“シャリア(Shalia)”はウィスコンシン州のミルウォーキー郡動物園(Milwaukee County Zoo)からコロンバスにやって来た。譲渡当時、サリーは4歳、母親は17歳だった。この時に、獣医によってサリーはオスだと確認されたが、若くて健康なサリーには、医学的なリスクが伴う麻酔をしてまで詳しい検査をする必要がなかったようで、性別を再チェックする機会が無いまま、オスとして今日まで来てしまったらしい。名前のサリーも、女性名のスペル「SALLY」ではなく、男性名の「SULLY」だ。

ゴリラは早ければ5歳から繁殖することができ、サリーは出産できる年齢に達している。また妊娠期間が人間より少し短い8か月半なので、逆算すると昨年の秋の終わりに妊娠したことになるが、ここで一つの疑問が浮上する。

相手は誰なのか?

サリーが所属する群れのオスは、リーダーの“マック(Mac、39)”、若い“カモリ(Kamoli、10)”と“JJ(6)”だ。別の群れには、メス4頭を率いるリーダーの“クテンベ(Ktembe、26)”もいる。父親を確定させるために、後日DNA検査が行われる予定だと同園は発表した。

今回生まれた赤ちゃんはメスで、同園で誕生した34番目のゴリラになるという。園は21日から屋内展示エリアでの一般公開を再開したが、母子が入園者から見える場所に出てくるかどうかは、サリー次第。運が良ければ、サリーの新米ママぶりを観察することができるだろう。

SNSには、このニュースを見た人々から以下のようなコメントがあがっている。

「おめでとう! すごいサプライズね」

「OMG、名付けはどうしようかしら?!?!」

「赤ちゃんの名前は“Boo”にすべきよ。出産おめでとう、ママ」

「この赤ちゃんを見に行かなくっちゃ!」

中には、

「4年間、医療ケアや簡単な検査で性別に気付くことが一度もなかったのかしら。年一回の健康診断もしていないの?」

「サリーの性別に気付けなかった動物園が、どうして赤ちゃんゴリラがメスだって分かるんだ?」

などと、同園の勘違いに関するツッコミも多数見受けられた。

画像は『Columbus Zoo and Aquarium 2023年4月20日付Facebook「Wow, what an office view!」、2023年3月13日付Facebook「Happy 26th Birthday, Ktembe!」』『Blog | Columbus Zoo and Aquarium 2023年7月19日付「A Gorilla Birth Brings Two Surprises for the Columbus Zoo」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)