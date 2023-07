貧困で赤ちゃんを育てることができずに捨てられたのであろうか。レバノンで今月19日、黒のゴミ袋に入れられてゴミ収集箱に捨てられていた女児を野良犬が見つけ出し、通りかかった人が救出した。女児は顔などに青あざや傷があるものの、容体は安定しているそうで、「赤ちゃんは希望。ぜひ引き取りたい」「捨てた悪魔より、野良犬のほうがよっぽど思いやりがある」といった声が多数寄せられているという。英ニュースメディア『Daily Express』などが伝えた。

レバノン第二の都市トリポリで19日早朝、野良犬がくわえていた黒いゴミ袋の中から女の赤ちゃんが発見された。

自治体警察長のラビン・アル=ハーフィズ氏(Rabih Al-Hafez)によると、女児はその日の早朝、市庁舎近くにあるゴミ収集箱の中に捨てられたとみられており、3〜4頭の野良犬が黒いゴミ袋を引っ張り出したようだという。そしてたまたま近くを通りかかった人が、犬がくわえていたゴミ袋から泣き声がすることに気付いて確保し、中から女児を発見した。

女児はイスラム病院に運ばれた後、市内の政府病院に搬送されており、アル=ハーフィズ氏は「女児は脱水症状を起こしていた。犬に引きずられたことで身体中に青あざや擦り傷があるが、保育器に入れられて監視下に置かれている」と述べている。女児の月齢は不明だが、新生児から生後3、4か月ほどとみられるという。

なお女児発見のニュースはSNSで瞬く間に拡散し、女児を養子にしたいという申し出が殺到したほか、次のようなコメントが寄せられた。

「赤ちゃんが発見されたのは奇跡的。元気に育ってくれるといいね。」

「赤ちゃんをゴミ袋に入れて捨てるなんて、許せない。」

「赤ちゃんをゴミ収集箱から見つけ出した野良犬にも温かい家を見つけてあげて欲しい。」

「赤ちゃんを捨てた悪魔より、犬のほうがよっぽど思いやりがあるし、頭がいい。」

「野良犬だってきっと、人間に捨てられたのでしょう。捨てられた者の悲しみが分かるのよ。」

「野良犬を称える声があるのは分かるけど、赤ちゃんを食べてしまった可能性もあったはず。無事で何よりだった。」

「犬もそうだけど、赤ちゃんを発見した人が救世主なのではないかな。」

そしてレバノンのジャーナリスト、ガッサン・リフィさん(Ghassan Rifi)は、SNSに「女児をゴミ箱に遺棄した者は『犬が赤ちゃんの息の根を止めて、亡骸を食べてくれるかもしれない』と期待した可能性もある」と綴り、「女児が入ったゴミ袋をひきずっていた犬のほうが、女児を遺棄した残忍な犯罪者よりも心がある」と続けた。

幸いなことに、女児は重傷だが容体は安定しており、当局は現在、女児を遺棄した人物について調べを進めているという。

レバノンの活動家によると、国内には約5万頭の野良犬がいるそうだが、不当な扱いを受けることもあり、狂犬病が蔓延しているそうだ。またアラブ首長国連邦のニュースサイト『The National』は「トリポリの貧困率は国内で最も高い」と指摘し、2019年から始まった経済危機の結果、人口の80%が貧困に苦しんでいるという裏事情も伝えている。

ちなみにアメリカでは昨年、生まれたばかりの赤ちゃんをゴミ収集箱に投げ捨てた18歳の母親が、監視カメラの映像で逮捕されていた。赤ちゃんはへその緒がついたままの男児で、黒いゴミ袋に入れられていたという。

画像は『Gulf Independent News 2023年7月21日付Twitter「TRAGIC MIRACLE IN THE STREETS」』『New York Post 2023年7月20日付「Baby carried to safety by stray dog after being abandoned in trash in Lebanon」(Newsflash)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)