¡Ö¥ê¥¢¥ë¤é¤ó¤Þ¡×¡È´ñÀ×¤Î2.5¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡É¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Åí¸Í¤â¤â¡¢ÃËÁõ»Ñ¤È¿åÃå¼Ì¿¿¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¿ÈÄ¹172cm¡¢¸Ô²¼84Ñ¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤Î2.5¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦Åí¸Í¤â¤â¡£Æ±¤¸¿ÍÊª¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Èà½÷¤ÎÊÑ¿È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅí¸Í¤â¤â¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡SNS¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Îã¸±¡¿¿´õ¤ä¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎÉ±Ìî¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤§¡Ä¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅí¸Í¡£
¡¡º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬23Æü¡¢Twitter¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£¡Ö¸áÁ° ¸á¸å1Æü¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¿¶¤êÉý¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥±¥á¥ó»Ñ¤È¡¢Èþ¿¬¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÖ¤¤¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÆ±°ì¿ÍÊª¤È»×¤¨¤Ê¤¤ÊÑ¿È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤é¤ó¤Þ½¡©¡©¡©¡©¡×¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÍý²ò½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¿ÍÆóÌò¤ÇÎø°¦¥É¥é¥Þ¤¬ºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ÎÈþ½÷¤Ï²¿¤·¤Æ¤âÈþ¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¼¡×¡ÖÈþ¿Í¤È¥¤¥±¥á¥ó¤¬Æ±°ì¡©¡©¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë