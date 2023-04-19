Ìó2²¯±ß¤Îºâ»º¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤ÀºÊ¤ÈÎ¥º§¡¢ÀäË¾¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤¬ÄóÁÊ¡¡ÊÖ´ÔÌ¿¤º¤ëÈ½·è²¼¤ë
¡¡Ãæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿½÷À¤Ë¸½¶â300Ëü¸µ¡ÊÌó5700Ëü±ß¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÊõÀÐ¤Ê¤É¡¢Áí³Û¤Ç1000Ëü¸µ¡ÊÌó1²¯9000Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Îºâ»º¤ò¹×¤¤¤Àµó¶ç¤Ë¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤ò¤·¤¿IT´ë¶ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î°äÂ²¤¬¸µºÊ¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ËÌµþ»Ô¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï4·î¡¢¸µºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç·ëº§¤·¡¢É×¤ò¼«»¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸½¶â¤äÊõÀÐ¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³Æ»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤ÏËÌµþ»Ôºß½»¤À¤Ã¤¿ÁÉæÆÌÐ»á¡£ÁÉ»á¤Ï2017Ç¯3·î¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çð¹¶ÕûÓ¤È¤¤¤¦½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£ÁÉ»á¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡¢ð¹¤ÏÁÉ»á¤Ë¶âÉÊ¤òÍ×µá¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤Æî¾Ê¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤Ê¤É¤òÂ£¤ë¤È¤ÎÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ð¹¤ÏÁÉ»á¤Ë¤â¤¦ºâ»º¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢ÁÉ»á¤ËÎ¥º§¤òÇ÷¤ê¡¢·ëº§¤«¤é40Æü¸å¤Î7·î18Æü¤ËÀµ¼°¤ËÎ¥º§¡£ÁÉ»á¤Ï¤½¤ì¤«¤é2¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ä½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¸µºÊ¤Ë¡¢Â¿³Û¤Îºâ»º¤ò¼è¤é¤ì¤¿µó¶ç¡¢Î¥º§¤µ¤ì¡¢À¸¤¤ëË¾¤ß¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÉ»á¤ÎÄï¤é¿ÆÂ²¤¬ÍâÇ¯¡¢ð¹¤òÁÊ¤¨¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½·èÊ¸¤ÏSNS¡ÖÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¡×¤Ç1²¯4000Ëü²ó°Ê¾å±ÜÍ÷¤µ¤ì¡¢¿ôËü·ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÈ½·è¤¬½Ð¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÁÉ»á¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤Âå½þ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Èð¹ÁÉ»á¤Î»à¤òÅé¤àÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£