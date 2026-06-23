◇卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ（6月16日〜21日、スロベニア）卓球女子の早田ひな選手が女子シングルスと女子ダブルスの2冠を達成。大会後の22日に自身のインスタグラムを更新し、ファンへ感謝を伝えました。女子シングルス決勝では元世界ランキング1位の朱雨玲選手（マカオ）と1時間20分を超える激闘の末に勝利。さらに張本美和選手とのペアで臨んだ女子ダブルスでも優勝を果たし、世界選手権決勝の中国戦で2試合敗れ