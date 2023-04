2023年4月7日頃から、本来は限られたユーザーにしか表示されないはずのツイートが公開されてしまっているとの報告がTwitterで相次いでいます。

Twitter Circle tweets are not that private anymore | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/04/10/twitter-circle-bug-not-private/

多数のTwitterユーザーが、小さなグループの中だけでツイートを共有する「Twitterサークル」に投稿したツイートが外部に漏れてしまっているバグを報告しています。

ユーザーの報告によると、Twitterサークルに投稿されたツイートは、タイムラインの「おすすめ」に表示されているとのこと。

Ian Coldwater氏が試しに1人だけのTwitterサークルを作り、「これが見えたらいいねしてください」というツイートを投稿したところ、Ian氏がフォローしていない2人のユーザーがいいねしてきたそうです。これは、「Twitterサークルに投稿したツイートはTwitterサークルに参加した人しか見ることができない」という仕様に反するものでした。

I made a Twitter Circle with one person in it and posted this tweet for science. This was the result. Two people I don't follow saw the tweet & liked it. One of those people doesn't follow me either. Twitter Circles aren't private. Don't post anything you want private in them. pic.twitter.com/p5uzlmIkuJ— Ian Coldwater ???????? (@IanColdwater) April 10, 2023

日本でも、「サークル貫通」というキーワードが一時トレンド入りを果たしていました。

サークル貫通というトレンドを開けたら、マジに知らない人のが貫通していました pic.twitter.com/GTS93UsmIS— Sᴜᴋᴇᴋᴏ2 (@SUKEKO_22) April 7, 2023

また、「鍵垢」のツイートがおすすめに表示されていたという情報も相次いだことから「鍵垢貫通」が同様にトレンド入り。

とうとうトレンドにも「鍵垢貫通」が登場! …えっと、ご存じない方に説明すると、おすすめタブにはフォローしてない鍵垢の人の(本来見えてはいけない)ツイートももろに出てくることがある、というお話ですはい。そういえばブロックも貫通するという話があったような。サークルもやばいかもですねえ。 pic.twitter.com/DvAY1V307d— Yooyoo (@Yooyoo_spl2) April 7, 2023

元TwitchエンジニアのTheo Browne氏は、「おすすめ」に関するアルゴリズムがプライベートなツイートを十分にフィルタリングしていないという仮説を立て、「Twitterはコンテンツの管理に完全に失敗している」と意見しました。なお、Twitterは「おすすめ」に関するソースコードを公開しており、フィードバックを得てアルゴリズムを改善していくとしています。

