『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』リチャード・ベルザーが78歳で永眠。キャスト追悼

現在シーズン24が本国アメリカで放送されている長寿ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』にシーズン1からシーズン17までジョン・マンチ役で出演していたリチャード・ベルザーが亡くなった。78歳だった。突然の訃報に、共演者たちも追悼のコメントを発表している。米Deadlineなどが報じた。

シニカルでウィットの効いた切り返しとジョークが得意なニューヨーク警察のマンチを演じたリチャードについて、彼の友人で『サタデー・ナイト・ライブ』(以下『SNL』)をはじめとしたコメディ作品で知られる俳優のラレイン・ニューマンが今月19日にSNSで報告した。「リチャード・ベルザーが亡くなったと聞いて、とても悲しい。彼のことが大好きだった。彼は、私が『SNL』に出演するためにニューヨークへ移り住んだ当初にできた友人の一人で、毎週シープスヘッド・ベイにロブスターを食べにディナーに出かけたものだ。これまで出会った中でも最も面白い人の一人で、群衆の前で抜群の才能を発揮していた。親愛なる友よ、どうか安らかに」

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2

