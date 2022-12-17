½©ÅÄ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡© ¡Ö½©ÅÄ¸¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª Á´¹ñ¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×²¿¤¬¿Íµ¤¡©
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇò¤ä²«¿§¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ÖÃÏÊý¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤«¤é¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÁö¤ë¹¹ðÅã¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÉ÷·Ê¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò¿ÞÊÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ËÉ½µ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤´¤È¤ËÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¿ÞÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ï½©ÅÄ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª °¦¤¯¤ë¤·¤¤¡Ö½©ÅÄ¸¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤¬2018Ç¯10·î1Æü¤è¤ê41ÃÏ°è¤Ç¡¢ÂèÆóÃÆ¤¬2020Ç¯5·î¤Ë17ÃÏ°è¤Ç¸òÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¹ç·×58¤ÎÃÏ°è¤Ç¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Âè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ2023Ç¯10·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ë10ÃÏ°è¤Ç¸òÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´°è¤òÃ±°Ì¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö½©ÅÄ¸©¡×¡ÖÆÊÌÚ¸©¡×¡Ö·²ÇÏ¸©¡×¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ö²Æì¸©¡×¤Î5ÅÔ¸©¡¢´ûÂ¸¤ÎÃÏ°èÌ¾É½¼¨¤òÃ±°Ì¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¤¤ï¤¡×¡ÖÆá¿Ü¡×¡Ö²¬ºê¡×¡Öºæ¡×¡Ö¹Åç¡×¤Î5ÃÏ°è¤Î¹ç·×10ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÞÊÁ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè»°ÃÆ¤Ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁ´°è¤ÇÆ±°ì¤Î¿ÞÊÁ¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ïº£²ó¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½©ÅÄ¸©¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤¬¸¶»º¤Ç¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½©ÅÄ¸¤¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½©ÅÄ¸¤¤ÎÀ®¸¤¤È»Ò¸¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ËÇò¤¤ÂÀ×¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö½©ÅÄ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö½©ÅÄ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È½©ÅÄ¸©ºß½»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤â¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤â¤¢¤ë¸·Åç¿À¼Ò¤äÆÃ»ºÉÊ¤Î¹Åç¥ì¥â¥ó¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°µÅÝÅª¿Íµ¤¤Ç¡Ö¹Åç¥«¡¼¥×¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ¡»³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Åç¥«¡¼¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¹Åç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊ¡»³¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±¦¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥×Ë·¤ä¡×¤Î»Ñ¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅÔ¤Î²Ö¤Î¡Ö¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡×¤ÈÅìµþ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Îºù¤Ë¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊµÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¡Ö¼·Êõ¡Ê¤·¤Ã¤Ý¤¦¡Ë¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅÔ¸©Á´°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃÏ°èÌ¾¤Ï¡ÖÉÊÀî¡×¤ä¡ÖÎýÇÏ¡×¤Ê¤É10ÃÏ°èÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÅìµþÅÔ¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï10ÃÏ°èÁ´°è¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¡×¤ä¡Ö³ë¾þ¡×¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÈÇ¤È³ÆÃÏ°èÈÇ¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÆÃ¿§¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÊÁ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö»³·Á¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ä¡¢·§ËÜ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¤¯¤Þ¥â¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö·§ËÜ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿ÞÊÁ¤Ç¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Î¡Ö½Ð±À¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ä¼ë¿ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ÖÈôÄ»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¡¢¾¾¸Í¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¾¾¸Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÊýÈÇ¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢68¼ïÎà¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¡¢½©ÅÄ¸©¤Î½©ÅÄ¸¤¤ä·²ÇÏ¸©¤Î¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î½Ð¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£